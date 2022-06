Video | Yerson Candelo ya había practicado el golazo que le marcó a Tolima desde mitad de cancha

Este miércoles se jugó la primera gran final de la Liga Betplay del primer semestre, en la que Nacional se impuso local frente al Deportes Tolima, con un marcador de 3 a 1, que lo dejó a un paso de conquistar su estrella número 17 en el Fútbol Profesional Colombiano.

Fue un partido bastante luchado, el cual comenzó ganando Tolima, lo remontó Nacional y cuando parecía que se irían a Ibagué con un marcador de 2 a 1, un excelente contragolpe les dio la tercera anotación a los verdolagas, que tendrán que ir al Murillo Toro a defender la ventaja para volver a ser campeones de Liga luego de cuatro años.

Pero el hecho que se robó toda la atención de la primera final de la Liga Colombiana fue el extraordinario gol que marcó Yerson Candelo y que le dio el segundo tanto a Atlético Nacional; esto le permitió ponerse encima del marcador y cuidar su ventaja hasta los últimos instantes del juego, donde pudo ampliarla.

El espectacular disparo desde antes de la mitad de la cancha, que se metió en el arco tolimense, sorprendió a propios y extraños y le dio la vuelta al mundo en muy pocas horas. Incluso, muchos se han animado a decir que es el gol del año en el fútbol colombiano y un posible candidato al Premio Puskás, que premia cada año al mejor gol de todo el mundo.

Y aunque es un gol muy difícil de repetir por su complejidad y la distancia desde donde se marcó, en las últimas horas se conoció que no es una jugada fortuita, sino que, por el contrario, Yerson Candelo ya lo había practicado en algunos entrenamientos de Atlético Nacional.

“Todo aquel que hace su trabajo con esfuerzo y dedicación, algún día recibe su recompensa”, escribió el usuario de Twitter Gustavo López, quien compartió en redes sociales un video de una práctica de Nacional, en la que se ve cómo Yerson Candelo patea desde una distancia parecida y anota el mismo gol que le marcó al Deportes Tolima.

Todo aquel que hace su trabajo con esfuerzo y dedicación, algún día recibe su recompensa. pic.twitter.com/Nu0U1Y8Dcz — Gustavo López (@guslopezinfo) June 23, 2022

El video se ha hecho viral en redes sociales, donde hinchas de Nacional y otros equipos felicitan al futbolista por su espectacular gol en la final y por haberlo practicado antes.

Aunque algunos ven que en la práctica anotó el mismo gol -teniendo el arco un poco más cerca-, haberlo hecho en el marco de una final con el estadio Atanasio Girardot, completamente lleno, genera elogios en los fanáticos del fútbol.

Técnico de Atlético Nacional aseguró que el gol de Yerson Candelo es “como para ser campeón”

Al término del compromiso, el técnico de Atlético Nacional asistió a la rueda de prensa y, por supuesto, fue consultado por la gran anotación de Yerson Candelo, acción que describió como gol de campeón.

“Candelo no se equivocó, es un gol como para ser campeón. La miró y la pegó muy bien para hacerle un gol desde ahí a un arquero tan grande. Ese gol no lo va a olvidar nadie, no lo había visto hace rato”, expresó Hernán Herrera a los medios de comunicación.

Sobre el trabajo de su lateral derecho, dijo que “sale contento con Candelo” y esperan “seguir trabajando” porque no han “ganado nada”. “Estamos con los pies en la tierra y tranquilos, ir el domingo a Ibagué”, continuó.

Además, el entrenador indicó que lo vivido con Atlético Nacional es “un sueño que se está volviendo realidad”. Cabe recordar que El Arriero Herrera fue elegido como técnico interino tras la salida de Alejandro Restrepo a inicios de marzo.

“Para uno como entrenador y exjugador de Atlético Nacional es increíble lo que estoy viviendo, junto a mi familia. Uno está tranquilo, arriba hay algo que nos está ayudando mucho. No sé si serán los ángeles, mi mamá, los suegros, pero alguien de arriba nos está ayudando”, añadió.