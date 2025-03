Vinícius elogia a colombiano que Néstor Lorenzo no volvió a llamar: es figura en Brasil

De hecho, al nacido en Santander de Quilichao lo apodaban Carbonicius en Racing, club argentino en el que jugaba antes de aterrizar en Internacional. “El apodo de Carbonicius es porque (Carbonero) se parece a Vinícius . No sólo físicamente sino también en la forma de jugar. En Brasil le irá muy bien. Se adaptará rápidamente y traerá muchas alegrías al Inter. Se lo podéis creer“, contó Roger Martínez hace unos meses atrás.

Algunos pensaban que el gesto del brasileño tenía que ver con su lucha contra el racismo, sin embargo, él mismo explicó qué significaba en el mes de enero. “Siempre juego a la play con mis amigos y me pidieron hacer esa celebración. Voy a seguir con ella porque estoy marcando más goles desde que la hago”, dijo.

Johan solo ha sido convocado una vez en el proceso actual, pero no pudo asistir por una lesión sufrida en 2023 antes de los amistosos contra Corea del Sur y Japón. D esde entonces fue ‘borrado’ por el cuerpo técnico, que ha preferido otras opciones para servir de alternativa a la titularidad indiscutible de Luis Díaz.

Vinícius no quiere callar más y confiesa si renovará o no su contrato con el Real Madrid

Contexto: Vinícius no quiere callar más y confiesa si renovará o no su contrato con el Real Madrid

Vinícius celebró igual

Dicho tanto hizo que hasta Carlo Ancelotti se llevara las manos al rostro, incrédulo por lo que acababa de ver. “Mbappé ha marcado un gol y eso me parece importante. Él y Vinícius han marcado dos goles espectaculares, lo han hecho muy bien hasta el minuto 70. Cuando pienso que tengo que defender quito a los delanteros, no es ningún problema para mí. He quitado minutos a Rodrygo también y le vendrá bien para el miércoles”, dijo el estratega italiano.