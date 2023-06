“Volveré pronto”: James Rodríguez explota las redes con sorpresiva pista de su futuro

James Rodríguez reapareció en las redes sociales este jueves 22 de junio para dejar a la imaginación de sus fanáticos la posibilidad de conocer el nuevo equipo que lo acogerá para la próxima temporada.

El 10 se encuentra como agente libre desde el mes de abril, cuando decidió rescindir el contrato con Olympiacos y buscar nuevos horizontes con Europa como prioridad.

Hasta ahora, lo único que se ha escuchado sobre su futuro son rumores; sin embargo, James trabaja con una de las empresas de representación deportiva más reconocidas del mundo, Gestafute, liderada por el empresario Jorge Mendes.

Con este, ha trabajado desde hace muchos años y es el verdadero encargado de encontrar la mejor opción que aparezca en el presente mercado de fichajes.

Lo curioso es que James publicó en su Instagram un carrete de fotos con la descripción “I’ll be back soon”, que en español quiere decir “volveré pronto”. Lo que más llamó la atención es que al lado de esta frase puso un emoji de balón y otro de una mano escribiendo, que en el ámbito futbolero se relaciona con la firma de un nuevo contrato.

Turquía y Brasil han sido los destinos que más han relacionado con el futuro del colombiano, pero se han diluido con el paso de los días.

La opción de Besiktas, por ejemplo, fue descartada hace unas semanas por el presidente del club, que ni siquiera se sabía el nombre de James y aseguró que nunca lo tuvo en sus planes. “¿Cuál era su nombre? ¿Rodríguez? No, no está en nuestra agenda”, declaró Ahmet Nur Cebi, máximo dirigente de las ‘águilas’, para sorpresa de la prensa turca.

Por esa misma senda se cerró la puerta de Botafogo, único equipo que alguna vez admitió su interés en negociar con el entorno de James. Después de varias semanas esperando una respuesta positiva, los directivos se cansaron y terminaron pasando la página del futbolista colombiano, al que solo le interesa darse una revancha en Europa.

“El tema James ya se ha superado en las últimas respuestas que dimos. Por ser un jugador de este nivel acaba teniendo relevancia”, dijo André Mazzuco, director deportivo del fogão, en declaraciones reveladas por Globo Esporte.

“Hubo una consulta de condiciones y usaré las palabras de John (Textor), que tiene que haber un entendimiento entre lo que quiere el club y una voluntad por parte del atleta de ir por una propuesta. Es un termómetro, seguimos en la misma situación”, agregó.

James Rodríguez hizo parte del Real Madrid desde 2014 hasta 2020. - Foto: Getty Images

James Rodríguez pone como prioridad seguir siendo llamado por la Selección Colombia - Foto: FIFA via Getty Images

James mantiene su físico

Más allá de la ‘pista’ sobre una luz al final del túnel, lo que queda claro es que James Rodríguez se está tomando muy en serio el hecho de mantenerse físicamente para el momento en el que llegue la hora de volver a las canchas.

En entrevista con SEMANA dejó claro que es un gran profesional y siempre pone por delante su deseo de triunfar como deportista. “Siempre ha tenido una mentalidad fuerte. Entonces, cuando hablan mal, yo lo cojo a favor para hacer las cosas bien”, dijo en la conversación con Vicky Dávila.

“La gente que está a mi lado sabe cómo me cuido, me entreno, que vivo para lo que hago, que todo lo hago al ciento por ciento. Sí molesta un poco, pero al final mi conciencia está tranquila. La gente que está a mi lado sabe cómo me comporto, cómo actúo y cómo vivo para la profesión”, reiteró.

Entre sus prioridades, James pone por delante un equipo donde pueda jugar, en el que sume minutos y pelee por cosas importantes. Dentro de esas aristas también se encuentra la Selección Colombia, a la que espera volver en septiembre para el inicio de las Eliminatorias hacia el Mundial de 2026, que podría ser el último de su carrera.