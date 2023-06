Duro golpe para Sergio Higuita: Bora revela su lista para el Tour de Francia y son malas noticias

La delegación colombiana para el Tour de Francia 2023 cuenta desde este jueves con una posible baja inesperada. El antioqueño Sergio Higuita, que hace unas semanas había confirmado su presencia, no apareció en la lista revelada por el Bora Hansgrohe y podría perderse la grande bouclé por segundo año consecutivo.

En 2022, la dirección del conjunto alemán lo probó como su carta para la Vuelta a España, dejando un rendimiento aceptable que le alcanzó para ser 23° de la general y pelear un par de etapas ante un Richard Carapaz imparable que le arrebató la oportunidad de celebrar en territorio ibérico.

Para 2023, ya asentado como un valor importante del equipo, el ‘Monster’ arrancó ilusionado con participar en el Tour y se llevó una etapa de la Vuelta al País Vasco, resultado que ya empezaba ha generar rumores sobre su aterrizaje en la lista final.

El problema es que desde abril los resultados no se dieron como esperaba el Bora. Higuita no finalizó la Lieja-Bastoña-Lieja, se retiró del Tour de Romandía y en el Tour de Suiza tuvo un perfil secundario que lo dejó en la posición 43°, muy lejos de Rigoberto Urán (EF Eduacation EasyPost) y Harold Tejada (Astana), quienes terminaron dentro del ‘Top 10′.

Sergio Higuita, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

Más allá de que el resultado no fue el esperado en suelo suizo, se esperaba que la palabra de Higuita se cumpliera e hiciera parte de la nómina del Bora para el Tour; sin embargo, este jueves revelaron los nombres y el colombiano no aparece, aunque todavía existe un puesto vacante para “un escalador”, que será confirmado este fin de semana.

El equipo de ocho corredores estará conformado por Jai Hindley, Emanuel Buchmann, Marco Haller, Bob Jungels, Jordi Meeus, Nils Politt y Danny Van Poppel, además del lugar libre que se erige como una pequeña ilusión para el antioqueño.

Además de Higuita, otro de los grandes ausentes en la nómina de la escuadra alemana es el famoso velocista irlandés, Sam Bennett, que parecía uno de los fijos luego de las dos etapas que conquistó en La Vuelta del año pasado.

La lista del Bora Hansgrohe para el Tour de Francia 2023 - Foto: @BORAhansgrohe

Higuita estaba ilusionado

Esta mala noticia para Colombia, que perdería uno de sus grandes cartas para romper la sequía de victorias en el Tour, toma por sorpresa a los aficionados del ciclismo, que ya daban por hecha la presencia del ‘Monster’ en la segunda grande del año.

Y es que el mismo pedalista se había encargado de confirmar que estaría entre el pelotón de participantes. “La idea es ir a Tour de Suiza y si tengo buenos resultados, el equipo me tiene en la nómina para el Tour de Francia. Esperemos tener un buen rendimiento para poder estar en esta nómina. Me he preparado lo mejor posible”, declaró el 29 de mayo en Caracol Radio.

Higuita quería replicar algo como lo que hicieron Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Einer Rubio (Movistar) en el Giro de Italia. “Fue muy emocionante para Colombia tener esas dos victorias con Buitrago y Einer. Gaviria también trató de buscar y lastimosamente Rigo se tuvo que bajar por enfermedad. Fue un Giro demasiado difícil por el clima. Felicitar a todos por la presentación que hicieron”, declaró.

Sergio Higuita queda a la espera de tomar ese último lugar en la lista del Bora Hansgrohe - Foto: Getty Images

La baja del escalador paisa deja entonces a Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) y Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) como los únicos colombianos confirmados para la grande bouclé, a espera de Egan Bernal, que asistirá como gregario de lujo de su compatriota, de acuerdo a lo revelado esta semana por la Gazzetta dello Sport.

Otros corredores que están en la lista de posibilidades son Harold Tejada (Astana) y Esteban Chaves (EF Education EasyPost), quien podría completar la ‘trilogía’ de victorias en las grandes si logra conquistar una etapa.