Win Sports transmitirá en Colombia el Mundial de Clubes: Andrea Guerrero entrega detalles y dice que “quiere dejar huella”

SEMANA: ¿Cómo recibió la inclusión de su nombre en la lista de mujeres más poderosas de Colombia en Forbes?

Andrea Guerrero: Al principio no dimensionaba lo que iba a significar para mí. Repetí algo que me había pasado cuando asumí la presidencia de Win porque sentí algo parecido al síndrome del impostor. Y no porque dudara de mis capacidades, porque llevaba muchos años preparándome, pero es una exposición diferente y con la carga simbólica que me pone en el lugar de tener que justificar a veces por qué estoy ahí. Me siento muy feliz y halagada por formar parte de una lista de mujeres que son increíbles y que han vencido un montón de prejuicios.

SEMANA: ¿Lo de Forbes es un premio a tantos años de trabajo y liderazgo femenino?

A.G.: Es un reconocimiento muy bonito. La gente me conoció como periodista, pero en algún momento entendí que el deporte necesitaba algo más y, por eso, creí que podía ser una gestora con visión y dar el paso del periodismo al negocio. Fue un giro, pero que venía construyendo hace muchos años.

SEMANA: Entre tantos logros hay uno reciente: los derechos del Mundial de Clubes.

A.G.: Es la consolidación de un sueño importante porque es un contenido valioso con los mejores equipos del mundo. Le estábamos haciendo mucha fuerza a tener a James (Rodríguez) a Lucho (Díaz) y demás, pero les apostamos a todos los colombianos: Richard Ríos, a (Jhon) Arias, a (Kevin) Serna, a (Kevin) Castaño, a (Stefan) Medina, a (Nelson) Deossa. Seguimos siendo una compañía que cree en el deporte como transformación de esta industria. Tenemos 13 juegos de fase de grupos, cuatro partidos de octavos de final, dos de cuartos, una semifinal y la final.

SEMANA: ¿Y qué esperan del torneo?

A.G.: Darnos el lujo de poder disfrutar de las estrellas y ofrecerles a los suscriptores torneos importantes. Es una maravilla porque se podrán ver unos partidazos.

Win Sports transmitirá el Mundial de Clubes 2025. | Foto: FIFA via Getty Images

SEMANA: Hablando de suscriptores, ya se superó el millón en el canal premium.

A.G.: Absolutamente dichosos por haber llegado a una meta que parecía lejana, pero seguimos consolidándonos como el canal del fútbol colombiano. Tenemos toda la experiencia en términos de operación y producción. Estamos concentrados en ofrecer contenido que dignifique el deporte colombiano, apostamos por una operación eficiente, por diversificar las disciplinas en pantalla y con este millón de suscriptores estamos liderando una transformación.

SEMANA: Ya logró conseguir los derechos del Mundial de Clubes. ¿Qué otro objetivo tiene en mente?

A.G.: Ser la mejor opción para renovar los derechos del fútbol colombiano, y eso pasará en 2026. Estamos abiertos en Win Sports a transmitir todo el deporte colombiano. Hemos tratado de llevar la mayor cantidad de disciplinas a todos los hogares y, gracias a ello, también se consiguen los recursos para los clubes del fútbol profesional. Quiero hacer énfasis en que cuando el hincha paga la suscripción, el 60 por ciento de los ingresos nuestros se van al fútbol colombiano. En términos de adquisiciones, tenemos la Coordinadora Pádel Tour, la Liga Nacional de Baloncesto, la Media Maratón de Bogotá, campeonatos de béisbol, de futsal de la Federación Colombiana de Fútbol y todos los eventos de Red Bull.

SEMANA: ¿Cómo puede resumir su trabajo en la presidencia de Win?

A.G.: No es fácil resumirlo, pero sí sé muy bien lo que hago: amar este oficio del periodismo, haber querido dar el salto al negocio preparándome para ello, y eso me sostiene cuando las decisiones son difíciles, cuando la crítica pesa, porque todo esto es normal en estos momentos de liderazgo. Quiero dejar huella en una empresa que me ha dado tanto como Win. Aprendí a hacer trabajo en equipo, eso es lo que nos define hoy, y me permite poder conversar y decirles con una convicción tremenda que cuando una mujer lidera con propósito, no solamente transforma su rol, sino que transforma el sistema.

Andrea Guerrero habló de sus logros dentro de Win Sports. | Foto: Heidy León - SEMANA

SEMANA: ¿Qué plan tiene Win para la cobertura del Mundial en 2026?

A.G.: Estamos diseñándolo. Necesitamos un refuerzo periodístico desde la visión de un hincha. Hacemos una eficiencia en operación también con la alianza que tenemos con DirecTV y el Canal RCN, porque los dos tienen los derechos del Mundial y optimizamos recursos de esa manera, ya que pertenecemos al mismo grupo y compartimos talentos. Tendremos la mayor cobertura en el Mundial de 2026.

SEMANA: ¿Qué opina del momento actual de la selección Colombia?