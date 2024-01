Xavi Hernández no aguantó más y puso fecha de despedida tras la derrota del Barcelona contra el Villarreal

El Barcelona de España no levanta cabeza. De sus últimas cinco salidas, perdieron tres partidos. El último de ellos fue ante el Villarreal.

El equipo culé iba perdiendo 2 a 0, empató, se fue adelante en el marcador y terminó cayendo 5 a 3. El líder de la Liga es el Real Madrid con 54 puntos. El segundo lugar es del Girona con 52 y Barcelona con 44.

Villarreal's Alexander Sorloth, right, celebrates after scoring his side's fourth goal during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Villarreal at the Olimpic Lluis Companys stadium in Barcelona, Spain, Saturday, Jan. 27, 2024. (AP Photo/Joan Monfort) | Foto: AP

En la rueda de prensa tras la nueva derrota, Xavi Hernández aseguró que el próximo 30 de junio se va del equipo y que es una determinación “irrevocable” aunque gane la Champions.

“Antes que me pregunten, me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que he tomado con el presidente, con Rafa Yuste, con Deco y con Alejandro Echevarría”, dijo Xavi.

Fue sincero en decir que la situación merece un cambio de rumbo y que, como culé, no puede permitir que las cosas sigan así.

“Creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, por el bien de los jugadores, creo que ellos se liberarán. Jugamos con mucha tensión. Por el bien de la Junta directiva, de todos, lo mejor es que me marche. Eso sí, daré lo mejor de mí. Creo que todo eso ayudará a que la dinámica cambie. Este es el mensaje que me gustaría dar. Creo que hago lo correcto”, dijo Xavi.

Estuvo acompañado en la sala de prensa con su familia y confesó que la decisión ya la venía pensando. Agradeció el respaldo de las directivas y aceptó que su adiós ayudará a destensar la situación.

“Esto destensa la situación general. Hasta hoy, se ha hecho un trabajo bueno. Pero creo que el proyecto nuestro, como entrenador, es hasta el 30 de junio. Esto quitará tensión. Hace días que tengo tomada la decisión. Y en cierto modo, me he liberado. Pero no quiero ser una rémora. He querido ser siempre una solución para el Barça. Como lo fui hace dos años y tres meses cuando fiché”, señaló el entrenador.

Xavi Hernández en medio de la derrota del Barcelona ante el Real Madrid por la Supercopa de España. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Hernández tuvo una reunión con Laporta, presidente del Barcelona. En la que le comunicó la decisión.

“Hemos tenido una conversación muy humana con el presidente, con mucho sentido común. La confianza es absoluta, incluso se ha emocionado un poco. También con Deco, con Alejandro… Pero creo que es el momento. No me muevo por asuntos económicos, sino por el corazón”, dijo Xavi y agregó.

“No quiero ser un problema para el club de mi corazón. Este partido de hoy es un ejemplo de que necesitamos un cambio de rumbo porque ha sido desgraciado y es un momento para cambiar esta dinámica. Prácticamente, no recuerdo un partido tan cruel como el de hoy. Por el bien del club y general, teníamos que tomar esta decisión”, indicó que no está en el equipo amarrado a un contrato.

Xavi ha ganado una Liga y una Supercopa y se comprometió a trabajar por más títulos en el corto tiempo que le queda.

“Trabajaré incluso los meses que quedan para ganar títulos. Creo que hemos hecho un grupo humano espectacular, en mayúsculas. La Champions me hace especial ilusión. Ganar la Liga no depende de nosotros, pero lo daré todo. Y seguiré viniendo al Camp Nou con mis hijos, con mi mujer. Descansaré, estaré con ellos. Y seré más del Barça si es necesario”, finalizo.