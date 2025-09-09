Suscribirse

Yankees, Blue Jays o Red Sox: este es el equipo que tiene más probabilidades de ser campeón

Los tres equipos protagonizan una cerrada y vibrante lucha por el título de la División Este.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

10 de septiembre de 2025, 12:44 a. m.
CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 30: Aaron Judge #99 of the New York Yankees celebrates after the game against the Chicago White Sox at Rate Field on August 30, 2025 in Chicago, Illinois. (Photo by Daniel Bartel/Getty Images)
New York Yankees debe mirar las series de sus rivales para ser campeón. | Foto: Getty Images

La lucha por el título de la División Este de la Liga Nacional está más viva que nunca. Tras el cierre de la serie entre New York Yankees y Toronto Blue Jays, que dejó como ganadores a los de la Gran Manzana, la diferencia en la tabla es casi mínima.

En el primer lugar se encuentra el equipo canadiense, que con 82 victorias y 61 derrotas, promediando .573, ha comandado la zona desde hace bastante tiempo. El hecho de haber sobrevivido a la serie frente a sus máximos perseguidores puede ser un buen indicio de cara al título.

Contexto: Estos son cinco equipos que podrían romper su maldición en la MLB esta temporada

Mientras tanto, el segundo puesto lo ocupan los Bombarderos del Bronx, con 80 triunfos y 63 derrotas, para un promedio de .559. La esperanza de los de Nueva York era quedar a mínima distancia tras la serie contra Toronto, pero no fue así, por lo que deberán jugar con un ojo puesto sobre Azulejos.

En la tercera plaza aparecen los Boston Red Sox, que todavía pueden aspirar al título gracias a su calendario. Actualmente registran 80 victorias, 65 derrotas y un promedio de .552.

Se avecinan dos series clave que, sin lugar a dudas, podrían definir el título. La primera comenzará el próximo viernes 12 y terminará el domingo 14 de septiembre, cuando Yankees y Red Sox se enfrenten en Fenway Park, Boston, Massachusetts.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 21: Roman Anthony #19 of the Boston Red Sox hits a two-run home run in the ninth inning against the New York Yankees at Yankee Stadium on August 21, 2025 in New York City. (Photo by Jim McIsaac/Getty Images)
Boston Red Sox ya le ganó una serie a Yankees. | Foto: Getty Images

Posteriormente, en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, Medias Rojas y Azulejos jugarán entre el martes 23 y el jueves 25 de septiembre la penúltima serie de la temporada regular, que probablemente sentencie al campeón divisional.

Con estos enfrentamientos sobre la mesa, la División no estaría en disputa solo entre dos equipos, sino entre tres. Los Red Sox dependen de sí mismos, puesto que si ganan todos sus partidos ante Azulejos y Yankees podrían coronarse sin necesitar otros resultados.

Contexto: Edgar Rentería hace historia, entró a selecto grupo de jugadores de la MLB: es el único colombiano en hacerlo

Por su parte, los de la Gran Manzana enfrentan un reto más allá del título. Deben medirse a rivales muy complicados: actualmente disputan su serie frente a Detroit Tigers y luego tendrán un mano a mano ante los Red Sox. Además, vienen de enfrentar a Houston Astros y Blue Jays, lo que puede generar cansancio acumulado.

Por último, los de Boston tienen el calendario más exigente, aunque al igual que los Azulejos dependen de sí mismos. Con las dos series frente a los equipos que tienen por delante y un cierre ante los Tigres en Fenway Park, el panorama es difícil, pero esperanzador.

Contexto: Decisión final en el caso del bate de Taylor Trammell que detuvo el partido contra los Yankees

Esta temporada podría entregar una de las disputas más llamativas de toda la historia en las Grandes Ligas.

