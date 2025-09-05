Suscribirse

Yankees tienen un ‘as’ bajo la manga para enfrentar a Toronto: un regreso inesperado

El regreso de Aaron Judge llega en un momento clave para Yankees, justo antes de la serie decisiva contra Blue Jays por el liderato.

5 de septiembre de 2025, 10:38 p. m.
Aaron Judge volverá a los jardines. | Foto: AP

New York Yankees está en un punto clave de la temporada. Actualmente se ubica en la segunda posición de su zona, y los próximos enfrentamientos serán decisivos para determinar si podrán aspirar nuevamente al título del Este de la Liga Americana.

En medio de esa tensión competitiva, los Bombarderos del Bronx recibieron una excelente noticia para lo que resta de campaña: Aaron Judge regresará a cubrir el jardín derecho por primera vez desde su lesión, lo que podría marcar una diferencia crucial en los próximos enfrentamientos.

El estelar pelotero había ingresado en la lista de lesionados el pasado domingo 27 de julio por un período de diez días, luego de sufrir una distensión en el flexor del codo derecho durante el encuentro frente a Philadelphia Phillies. No obstante, las molestias ya se habían evidenciado en el partido del viernes 22 de julio, cuando Yankees enfrentó a Toronto Blue Jays.

La reincorporación de Judge a la defensa no pudo llegar en un momento más decisivo. Restan alrededor de 20 partidos para definir los títulos divisionales y dar inicio a la esperada postemporada. La lucha por el liderato del Este está más ajustada que nunca, con Yankees, Blue Jays y Red Sox separados por apenas unas décimas de promedio.

New York Yankees' Aaron Judge runs the bases after hitting a two-run home against the Cleveland Guardians during the eighth inning in Game 3 of the baseball AL Championship Series Thursday, Oct. 17, 2024, in Cleveland.(AP Photo/Jeff Roberson)
Judge en su recuperación actuó como bateador designado. | Foto: AP

Actualmente, Yankees suman 78 victorias y 62 derrotas, lo que les da un promedio de .557. Por delante se encuentran los Blue Jays con .579, producto de 81 triunfos y 59 derrotas. En tercer lugar aparece su eterno rival, Boston Red Sox, con 78 victorias y 63 derrotas, para un promedio de .553.

La diferencia entre Yankees y Red Sox es mínima, y la brecha respecto a los Blue Jays tampoco es amplia. Esto convierte al desenlace de la división en una batalla abierta que podría definirse por detalles.

La próxima serie entre Yankees y Azulejos, programada del viernes 5 al domingo 7 de septiembre en el Yankee Stadium, será determinante para definir quién se adueñará del primer lugar.

Por el lado de Toronto, el equipo canadiense llega con ventaja y con la posibilidad de encaminar su campeonato si logra imponerse en la serie. Yankees, en cambio, cargan con un mal antecedente reciente, puesto que en una situación clave ante los Red Sox en el Yankee Stadium fueron derrotados y relegados al tercer lugar de la División.

El regreso de Judge no solo refuerza la ofensiva, sino que también brinda confianza en la defensa, un aspecto vital para afrontar una serie de tanta trascendencia.

