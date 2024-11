¿Al Giro de Rigo únicamente se podía asistir con bicicletas de $35 millones? Rigoberto Urán responde a versión replicada por Petro

En la emisora Blu Radio, Rigoberto Urán respondió si era cierto o no que la bicicleta debía costar $ 35 millones como requisito para participar en la competencia y, de paso, se refirió a la controversia con el jefe de Estado. “No, no, totalmente falso. El ciclismo es un deporte que cuesta, son bicicletas, pero teníamos bicicletas de $ 4 millones, de $ 3 millones, hasta bicicletas de $ 60 millones. Hay de todo. Recuerde que estamos en un país que se llama Colombia, que tiene dificultades y no todo el mundo puede tener una bicicleta. Nosotros no dijimos ‘tenés que tener esto’”.