Eddy Merckx calienta el Tour de Francia y lanza reto a Pogacar, Vingegaard y Evenepoel: “Mi carrera no estaría completa sin él”

“Lo que me gusta de Pogacar es que realmente intenta ganar, nunca se reserva. Va a por la victoria, y eso es bonito. A veces me recuerda a lo que yo trataba de lograr. (...) Para mí, Pogacar es claramente el hombre a batir. Lo que vi en primavera fue impresionante. Espero que Vingegaard esté mejor que al principio del año. No estaba muy fino antes de su caída en París-Niza. Y Remco, que ha corrido poco por su accidente de diciembre, puede tener reservas y frescura. Pero en alta montaña, seguir al campeón del mundo no será fácil”, dijo Merckx al diario Le Soir.