Así sucedió la caída

“Me caí y de inmediato sentí un extraño. Me caí con un compañero y le dije: ‘¿Cómo la ve?’. Él me dijo que tenía fractura y de ahí al hospital más cercano de Jaén. Allá me dijeron que estaba roto tras la radiografía y después fuimos a otro hospital más grande, y en la noche ya me estaban haciendo la cirugía", contó.