“ Era día para intentarlo nuevamente, era jugárnosla desde el inicio, jugárnosla en la salida, no ha sido posible , el grupo nos ha llegado por detrás, lo bueno es que lo intentamos así que nos vamos satisfechos de la carrera”, sentenció el hombre que ocupa el puesto 33 de la general a dos horas y 21 minutos de Tadej Pogačar.

“Cuando Arensman atacó, decidí no seguirle y marcar un ritmo defensivo con el que me sintiera cómodo. Nadie más contribuyó a la persecución, y Arensman iba demasiado fuerte para mi ritmo defensivo. Estuvimos a punto de alcanzarlo, pero no lo hicimos y se mereció la victoria”, apuntó.