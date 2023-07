“El Tour no ha terminado”: Pogacar se resiste a perder y le lanza dura amenaza a Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ha dado un golpe sobre la mesa en la clasificación general del Tour de Francia 2023. El danés conquistó la contrarreloj de la etapa 16 y le sacó 1′48′' de diferencia a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a falta de cinco etapas para el final.

Lo más sorprendente de la ‘crono’ fue la diferencia de fuerzas que se hizo evidente entre los dos favoritos y la cara de derrota con la que ‘Pogi’ cruzó la meta aún sabiendo que tenía el segundo lugar en el bolsillo por encima de especialistas como Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

El esloveno fue recibido por su equipo metros después y se lanzó una botella entera de agua para refrescarse tras un esfuerzo enorme por la dificultad del terreno y el insoportable calor que se ha hecho presente durante toda esta edición de la grande bouclé.

Ya con la cabeza fría, Pogacar habló ante los medios oficiales del Tour y aseguró que todavía no da por perdida la lucha por el maillot amarillo. “No he podido hacer más, estaba a fondo, no ha sido mi mejor día, pero el Tour no ha terminado. Me ha metido mucho tiempo, vamos a tratar de recuperarlo. Está claro que será mucho más duro que el año pasado. Lo he dado todo”, sentenció.

Por delante quedan dos etapas de alta montaña en las que el UAE Team Emirates puede plantear un escenario similar al que planificó la semana pasada, en la que disminuyó la diferencia hasta los 10 segundos. “Aunque no me esperaba tantos márgenes, sabemos que son cosas que pueden pasar. Yo he sido segundo, lo cual no está mal, pero no ha sido suficiente, quizá en esta contrarreloj no me he encontrado muy bien”, admitió Tadej.

Tadej Pogacar terminó segundo de la etapa 16 | Foto: AP

Tadej Pogacar refrescándose tras la etapa 16 del Tour de Francia 2023 | Foto: Pool via REUTERS

Electrizante contrarreloj

En esta edición de 2023, el Tour de Francia tan solo contaba con 22,4 kilómetros contra el crono, pero al llegar con una diferencia de 10 segundos en la general entre los dos grandes favoritos, se presentaban ser cruciales. La subida al Cote de Domacy cuatro kilómetros antes de meta abría la opción a que los ciclistas cambiaran la bicicleta en la falda del puerto, lo que permitió varias estrategias.

Con el pelotón muy mermado tras más de dos semanas de carrera, hasta la aparición de Vingegaard y Pogacar, el primer gran tiempo a batir fue el de Van Aert, aunque los dos candidatos dejarían en nada su buena actuación.

Pogacar, primero en salir, arrancó con un gran ritmo, colocándose en el primer punto intermedio como el más rápido hasta que llegó el maillot amarillo, que ya avisaba de sus intenciones metiéndole 16 segundos. Con un ritmo de pedaleo excelso, Vingegaard ofrecía mejores sensaciones justo antes de iniciar la subida y aumentaba su ventaja a los 31 segundos.

Para afrontar el Cote de Demacy, el ciclista esloveno fue de los que optó por cambiar de bicicleta, en una arriesgada maniobra en la que se dejó unos segundos y que no le dio demasiado beneficio. El danés, en cambio, no se bajó de su montura, una estrategia acertada como reflejaba la rente de más de un minuto sobre su rival en la cima. Pogacar no pudo encontrar mejoría en el tramo final y Vingegaard se impuso con un 1:38 de diferencia.

De este modo, el líder da un gran paso hacia su segunda victoria en el Tour, ya que aumenta su ventaja en la general hasta los 1:48 sobre Pogacar, mientras que en la pelea por completar el podio, ahora es el británico Adam Yates (UAE) el que ocupa la tercera posición en detrimento del español Carlos Rodríguez.

Tadej Pogacar sentenció la clasificación de los jóvenes | Foto: AP

El joven ciclista andaluz no estuvo a su mejor nivel en esta contrarreloj, donde solo pudo ser duodécimo, a 3:36 del ganador, aunque logró minimizar el daño con Yates, que le aventajó en 34 segundos para superarle en la general por el escaso margen de cinco.

Este miércoles, la decimoséptima etapa traerá de vuelta la montaña, con 166 kilómetros y dos puertos de 1ª categoría, el Col des Saisies (13,4 kilómetros al 5,4 % de desnivel medio) y el Cormet de Roselend (19,9 km al 6 %), uno de 2ª --Cote de Longefoy (6,6 km al 7,5 %)-- antes de la subida al punto más alto de esta edición, el Col de la Loze (28,1 km al 6 %, pero con rampas superiores al 20 %) que se corona a 2300 metros. La meta estará en el descenso, en Courchevel.