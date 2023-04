Entrenador de Nairo Quintana rompe el silencio y habla sobre un posible retiro del ciclista; esto dijo

El futuro del ciclista Nairo Quintana sigue siendo una incertidumbre para esta temporada 2023. El panorama no es el mejor para el colombiano de cara a lo que viene en el calendario UCI, en que las grandes vueltas pintan como protagonistas. Ya son más de cuatro meses que Nairo no tiene equipo y con el correr de los días, las noticias no son las mejores en cuanto a una nueva casa.

Y es que a pesar que el propio ciclista se ha mostrado con esperanzas de conseguir una nueva escuadra, las noticias buenas no se asoman y el tiempo corre en su contra.

Sergio Higuita es el actual campeón nacional de ruta de Colombia - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, la posibilidad de que Nairo diga adiós al deporte pedal se ha vuelto a abrir. Sin encontrar nada aún, algunos ven su salida como posible.

Sin embargo, el cafetero ha sido enfático en decir que no y seguir luchando por un mejor futuro. Quintana incluso ha asegurado que se encuentra en Europa buscando la manera de salir de esta pesadilla y poder encontrar una escuadra donde pueda aportar su basta experiencia en la carretera.

“Después de tantas etapas difíciles estoy tranquilo, disfrutando de la familia, haciendo cosas que no había hecho por estar dedicado meramente al ciclismo”, dijo en días anteriores.

Nairo Quintana está a la espera de definir su futuro para el 2023 - Foto: Getty Images

Su primer entrenador habla

Rusbel Achagua habló sobre el panorama de Nairo para lo que viene y lo respaldó al 100 % en su búsqueda de un nuevo equipo y poder cumplir con objetivos que tiene pendiente, como el Tour de Francia. “Lo primero es que nos dejen participar, porque sin la participación de este año ahí sí podría ser frustrante para Nairo, siempre ha querido entregar todo y así no tenga equipo, siempre la mentalidad que tiene es de estar en forma, de demostrarle a Colombia que sí puede, como lo hizo en los Campeonatos Nacionales que las personas se volcaron hacia él y nunca se le había visto llorar en público. El sueño está presente, pero cada día se van aminorando las fuerzas”, dijo en charla con Infobae.

“Si lo dejan seguir trabajando lo va a demostrar y él quiere retirarse por la puerta grande y no como algunas organizaciones lo quiere ver entregarse y eso no va a ser tan fácil porque yo tengo el convencimiento de que si Nairo está en Europa ahorita es para poder luchar para tener un equipo en el WorldTour para competir, de resto él, como en sus competencias, no se entrega tan fácil”, agregó.

Nairo Quintana se despide del Arkéa después de tres años - Foto: Getty Images

Con respecto a un posible retiro, su mentor aseguró que aún no lo ve y menos en Colombia. Es por ello que lo respalda en su decisión de seguir luchando.

Para Achagua, Nairo tiene que “agotar todos los recursos en Europa porque allá están los equipos WorldTour, mientras que en Latinoamérica lo máximo que hay en equipos son continental que van a disputar carreras, pero no son de tanto nivel. Como dicen por ahí, esos equipos están vetados para que contraten a Nairo y si ya agotó todo eso, venir a disputar carreras con un equipo continental, aunque no va a tener el nivel que a él le interesa. Yo no le veo opción de venir a terminar su carrera aquí en Colombia, no lo veo”, concluyó.

Por lo pronto, Nairo ha sido claro y ha asegurado que se encuentra en charlas con varios equipos del World Tour para vestir sus colores. Para Quintana este tiempo es crucial, pues los equipos luchan por los puntos para no descender en el escalafón de la UCI de cara a las grandes competencias.