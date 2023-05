Giro de Italia 2023 - Etapa 10 | Sin Urán y Evenepoel, inicia la segunda semana de carrera: hora y canal para ver en vivo

Con un sabor agridulce, este martes -16 de mayo- iniciará la segunda semana del Giro de Italia 2023. La primera gran carrera del año ya no cuenta con el aspirante al título Remco Evenepoel, ni tampoco con el colombiano, Rigoberto Urán, ambos afectados por salir positivos en un testeo reciente para Covid-19 que infortunadamente, salió positivo.

Para la carrera en su generalidad, la baja del corredor belga podría representar ser la más sensible, pues en la fracción del pasado domingo Evenepoel había ganado la contrarreloj individual de la etapa 9, recuperando con este resultado el primer lugar que había cedido por algunas etapas a otro ciclista. Sin embargo, haber sufrido del mencionado mal hizo que se viera obligado a irse de manera temprana.

Así las cosas, ya serán otros los nombres que tomen relevancia desde la segunda semana de competencia que inicia este mismo martes. La etapa 10, muestra un recorrido donde convergen la montaña y el llano, que iniciará en Scandiano y tendrá como sitio de arribo Viareggio, en total serán 196 kilómetros donde habrá un premio de montaña de segunda categoría sobre los 45 kilómetros.

Con un terreno que combina montaña y plano, se inicia la segunda semana del Giro 106. - Foto: SEMANA

Para los colombianos, que aún se mantiene en disputa, podría representar una etapa donde Fernando Gaviria entré a ser protagonista sobre el final, debido a que se espera sean los esprinters quienes luchen en el embalaje final. Además, por parte de Santiago Buitrago y Einer Rubio también se espera que ataquen en la montaña, de donde podrían sacar segundos valiosos para otras clasificaciones.

Santiago Buitrago es el colombiano llamado a tener protagonismo en la montaña tras la ausencia de Rigo Urán. - Foto: Getty Images/Tim de Waele

Rigo que este lunes, día de descanso en la carrera, sabía que ya no podría seguir, se dirigió a los fanáticos que esperaban seguirlo viendo durante la segunda semana. A través de sus redes sociales, señaló “Nos vemos pronto, no sé cuando. No sé si volveré al Giro porque ya estoy en los últimos años de mi carrera, entonces no sé si volveré a tener la oportunidad”, dijo en un video que encendió las alarmas de sus seguidores.

El ‘Toro’ llamó a la tranquilidad de los fans y confirmó que “seguiremos trabajando” para cumplir con los objetivos de lo que resta de temporada. “Da pesar abandonar una carrera cuando no te has caído, no te has roto, ni nada. Es extraño”, agregó.

A pesar de sentirse en buenas condiciones, Urán reconoce que “hay normas y protocolos que hay que seguir”, por lo que no le queda otra opción que “volver a la casa” para estar junto a su esposa y su hija.

Rigoberto Urán se tuvo que retirar por un positivo de covid-19. - Foto: Getty Images,

Si desea seguir en vivo las acciones de la edición 106 del Giro de Italia durante la sexta etapa, en Colombia dos canales tienen los derechos de la transmisión oficial. Caracol Televisión, que lleva en señal abierta la definición de las etapas, además de DirecTV, que acompaña en detalle desde la partida las acciones que suceden en el trazado.

Al igual que durante los días anteriores, se espera que la largada sea entre las 5:00 - 5:30 a. m. (hora de Colombia). Tenga en cuenta que SEMANA le llevará todas las incidencias de la carrera antes, durante y posterior, a cada etapa en semana.com.

Clasificación general - Giro de Italia 2023

1. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) - 34:34:27

2. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 0:02

3. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:05

4. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 0:22

5. Andreas Leknessund (NOR/DSM) a 0:22

6. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 1:03

7. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) a 1:28

8. Lennard Kämna (GER/Bora-Hansgrohe) a 1:52

9. Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) a 2:15

10. Jay Vine (AUS/UAE Emirates) a 2:24

...

18. Santiago Buitrago (COL/Bahrain) a 4:40

22. Einer Rubio (COL/Movistar) a 6:38