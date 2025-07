Vingegaard da la cara

“ Perdí un poco de tiempo, pero mis piernas no se sentían bien . Así que el resultado refleja la sensación en mis piernas. Estaba luchando contra mis piernas y contra mi bicicleta. Me sorprendieron mis piernas, pero a veces eso es parte del ciclismo”, agregó.

Así reaccionaron en el Visma

“Antes de la contrarreloj, todo iba bien con Jonas. Durante la contrarreloj, solo puedo hablar con él y no al revés, así que no lo sé. Pero nos enteramos a los pocos kilómetros de que iba ocho segundos por detrás de Remco Evenepoel y que perdió tiempo durante todo el recorrido. Aún no he hablado con él, pero esperábamos más”, sentenció.