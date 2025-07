Esposa de Jonas Vingegaard desata polémica en el Tour: le tiró sablazo a su propio equipo

Su gran rival es Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), al que no pudo vencer el año pasado y quien ya lo supera por dos segundos en la clasificación general de la presente edición .

Vingegaard no se achica ante Pogačar en el Tour de Francia: “si le tuviera miedo, no estaría aquí”

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, favoritos del Tour de Francia 2025 | Foto: DPPI via AFP

Y no se detuvo ahí: “Si también buscas victorias de etapa con otros ciclistas, así no puedes ayudar a Jonas. Deberían hacer como hacen con Pogačar, que cuando llega a una carrera no hay dudas de quién es el líder y todos saben cuál es su función, y eso es fundamental”.