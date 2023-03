La impactante millonada que podría ganar Miguel Ángel López en su caso contra el Astana

Cuando parecía que la disputa entre el colombiano Miguel Ángel López y el Astana había quedado para el olvido por el caso Maynar, en las últimas horas, el corredor ha vuelto a arremeter contra la escuadra kazaja por medio de un comunicado que ha generado un gran remezón en el deporte pedal.

Desde que Astana decidió desechar a López de su equipo, el mismo deportista decidió emprender una lucha legal, considerando injustificada su salida. En ese momento, el actual campeón de la Vuelta a San Juan avisó que ejercería todas las acciones legales que le asisten en defensa de sus derechos, por lo que consideraba un despido abusivo y sin justa causa.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

Luego de ello, López entregó una gigante noticia en horas de la tarde del miércoles 15 de marzo. Por medio de un comunicado, el boyacense confirmó que la UCI (Unión Ciclista Internacional) falló a su favor por la “ilícita salida”.

Además de ello, el pedalista confirmó que está a punto de ganar millonaria suma por este caso, a la espera de lo que dictamine definitivamente el máximo ente. “La UCI ha decidido bloquear la garantía bancaria del equipo kazajo en la cantidad de 1.700.000 euros por existir motivos lógicos en la reclamación del ciclista y garantizar, en el caso de obtener la razón del TAS, el pago de los salarios atrasados y los daños y perjuicios por el posible incumplimiento del contrato por parte del Astana Team”, confirmó en la misiva.

Comunicado Miguel Ángel López - Foto: Twitter: @SupermanlopezN

Ahora bien, además de ello, el colombiano también dio a conocer que su regreso a Europa se podría dar. Cabe anotar que el colombiano actualmente se encuentra en el Team Medellín.

“López, quien actualmente compite para el Team Medellín-EPM y con quien tiene un contrato libre, no descarta su regreso a un equipo de categoría World Tour para competir de nuevo en la alta competición. Sus réditos no se ponen en duda entre los grandes equipos, pero el despido del equipo kazajo realizado a mitad de diciembre de 2022 dificultó su incorporación a otro equipo de la World Tour”, informa el comunicado del ciclista de 29 años.

Finalmente, el ciclista dejó claro que tiene un grupo de abogados especializados en Derecho Deportivo para hacer un proceso legal tras su despido del Astana ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Suiza y habló que no tiene relación con el caso de Marcos Maynar.

“Marcos Maynar, investigado en la operación por los juzgados españoles por una supuesta trama de distribución de medicamentos dedicados al dopaje, pierde fuerza, al no aparecer como investigado en las actuaciones judiciales. Quien sí está investigado es Vicente Belda García, masajista del equipo Astana y supuesto receptor de los medicamentos del doctor Maynar”, y adicionó que su pasaporte biológico está limpio.

López destrozó los cronómetros en Bucaramanga - Foto: Getty Images

Su objetivo este año

Luego de estas grandes victorias y ya con un panorama más tranquilo, López ofreció una entrevista al medio As, con el que aprovechó para hablar sobre su acusación en el caso Maynar y lo que viene de cara en este año, pues muchos han asegurado que no puede viajar fuera del país.

“Puedo viajar, no tengo ninguna orden de arresto ni he matado a nadie. No tengo ningún problema, no pasa nada. Corrí en Argentina, este año me han hecho alrededor de 10 controles al doping y todo está bien. No tengo ningún lío con eso. Esperar que se vaya aclarando ese caso porque no tengo ningún problema con eso y no está en mis manos. Hay que esperar a que vaya poco a poco aclarándose y ya está”, aseguró para este medio.

López fue claro y aseguró que lo relacionan gracias a su vínculo con “el masajista mío de Astana (Vicente Belda García), por eso me relacionan con este caso en Astana porque él ha sido mi masajista de estos cinco años atrás y al final hay una relación y amistad muy cercana de confianza con una persona que te da masajes cinco años continuos y pues, él también tenía relación con el doctor. Por eso me relacionan”.