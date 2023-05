Mark Cavendish anuncia su retiro del ciclismo; además de su edad, esta es la razón por la que decidió dar un paso al costado

Mark Cavendish, considerado el mejor velocista de todos los tiempos, dará un paso al costado cuando culmine la temporada 2023, como lo dio a conocer este domingo 21 de mayo, en la etapa de descanso del Giro de Italia, de cara a la que será la tercera y definitiva jornada de la competencia.

En conversación con la prensa, el pedalista comentó: “Me ha encantado correr cada kilómetro de esta carrera hasta ahora, así que siento que es el momento perfecto para decir que es mi último Giro de Italia y 2023 será mi última temporada como ciclista profesional”.

El pedalista de 38 años de edad y campeón del mundo en 2011 buscará superar un récord que comparte con Eddy Merckx. Ambos tienen 34 victorias de etapa en el Tour de Francia, razón por la que el británico buscará la número 35 para pasar a la gloria.

Mark Cavendish se retirará a los 38 años del ciclismo. - Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

El ciclismo ha sido mi vida durante más de 25 años. He vivido un sueño absoluto. La bicicleta me ha dado la oportunidad de ver el mundo y conocer gente increíble, a muchas de las cuales me enorgullece llamar amigos. Amo el deporte más de lo que se puede imaginar y no me veo yendo demasiado lejos de eso, eso es seguro”, comentó.

Pero, ¿qué hará cuando dé un paso al costado? La respuesta es más sencilla de lo que cualquiera podría imaginar: dedicar tiempo a su familia, lo que quizá no ha podido lograr como quisiera por estar concentrando en hacer lo que más le apasiona: marchar sobre los pedales.

Mark Cavendish igualó el récord de Eddy Merckx en victorias de etapa en el Tour de Francia en 2022. Este año, buscará superarlo. - Foto: SEMANA

”Mi hijo cumple años, afortunadamente es un día de descanso y puedo pasar su fiesta con él. Creo que ahora es importante que pueda estar allí para cada cumpleaños de mi esposa Peta y todos nuestros hijos. También es importante que pueda ver todos sus conciertos escolares y apoyarlos en sus competencias deportivas y es importante que pueda correr con ellos sin temor a lesionarme o enfermarme”, expuso.

Valga recordar que Cavendish está corriendo en el Giro de Italia junto a otros velocistas como Fernando Gaviria, a quien todavía no se le ha podido dar una victoria de etapa en este edición de la competencia, aunque en 2017 fue el campeón por puntos.

Fernando Gaviria desea triunfar en una etapa al embalaje del Giro de Italia 2023. - Foto: Getty Images

A continuación, cómo quedó la etapa 15 del Giro de Italia, antes de la jornada del receso, y cómo va la clasificación general:

Clasificación etapa 15 Giro de Italia

1. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) - 5h 13′ 39′

‘2. Ben Healy (EF Education-EasyPost) - m.t.

3. Marco Frigo (Israel Premier Tech) - m.t.

4. Bauke Mollema (Trek Segafredo) - a 1′ 50′'

5. Einer Rubio (Movistar Team) - a 1′ 50′'

6. Simone Velasco (Astana Qazaqstan) - a 2′ 26′'

7. Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) - a 2′ 26′'

8. Laurens Huys (Intermarché Circus Wanty) - a 3′ 10′'

9. Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) - a 4′ 13′'

10. François Bidard (Cofidis) - a 4′ 13′'

Clasificación general del Giro de Italia 2023, tras la etapa 15

1. Bruno Armirail (Groupama FDJ) - 61h 38′ 06′'

2. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - a 1′ 08′'

3. Primož Roglič (Jumbo Visma) - a 1′ 10′'

4. João Almeida (UAE Team Emirates) - a 1′ 30′'

5. Andreas Leknessund (Team DSM) - a 1′ 50′'

6. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) - a 2′ 36′'

7. Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) - a 3′ 02′'

8. Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla) - a 3′ 40′'

9. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 3′ 55′'

10. Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) - a 4′ 18′'

14. Éiner Rubio (Movistar Team), a 5′ 14′'

17. Santiago Buitrago, a 6′ 22′'.