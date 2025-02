Nairo Quintana abandona la Vuelta a Andalucía 2025: contó dura razón detrás de su decisión

“Hola amigos, espero que estén muy bien. Estoy de regreso a casa, he tenido una virosis muy fuerte, desde hace tres días, con mucha fiebre, tos, mocos. Ya hoy no pude partir (Vuelta a Andalucía), igual que mi compañero gregor. Han sido días difíciles, aunque intentamos darle la vuelta no fue posible, así que nada, nos recuperaremos rápido, comenzaré a entrenarme, para las siguientes carreras que nos esperan”, contó Nairo Quintana, este sábado 22 de febrero, por medio de sus historias en Instagram.