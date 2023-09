Nairo Quintana entrega importante noticia e ilusiona con correr en Colombia este 2023

Ahora bien, Nairo no solo ha ilusionado con volver a la élite del ciclismo, sino con la posibilidad de competir en Colombia. En las últimas horas de este martes, se conoció que Nairo Quintana estaría pensando seriamente en competir en una carrera colombiana el próximo mes de noviembre, todo con el fin de continuar con su preparación de cara al año 2024.

“Cabe la posibilidad. De momento me estoy preparando y estoy muy bien, he entrenado. Si hay una competición que me venga bien, la haremos con gusto”, dijo en charla con SEMANA.