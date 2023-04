Nairo Quintana tendría gran oportunidad de ser líder en equipo del World Tour; aseguran que hay ‘conflictos internos’

En los últimos días, el futuro de Nairo Quintana volvió a ser un tema de tendencia, luego que el propio ciclista hablara sobre su panorama. Sus últimas declaraciones despertaron una luz de esperanza en sus millones de fanáticos que anhelan con verlo de nuevo compitiendo en las grandes vueltas del deporte pedal.

Dejando a un lado sus malos ratos a finales del 2022, Quintana se mostró ilusionado con encontrar un nuevo equipo para competir. Según sus palabras, en este momento cualquier equipo lo puede contratar, ya que su nombre está limpio, a pesar de que lo han querido señalar por la polémica en el Tour de Francia.

“Estoy verdaderamente tranquilo. No le he robado a nadie, no he matado a nadie, no hice trampa, tengo mi cabeza en alto”, dijo en charla con ESPN. “He tenido grandes actuaciones, como la de los Nacionales, me da tranquilidad. Sigo con la esperanza de tener un dorsal para hacer carreras importantes este año. El día que se logre será una gran noticia para Colombia y Latinoamérica”.

Nairo Quintana disputó su última carrera oficial en los Juegos Nacional de Ruta. - Foto: Getty Images

Nairo se mostró confiado en que su pesadilla podría terminar lo más pronto posible. “Ha habido equipos interesados, pero no se han dado las cosas. Seguimos en la lucha, con la convicción de que se puede”, agregó.

“He estado en Europa hablando con diferentes personas, en este momento cualquier equipo puede contratarme sin ningún problema, tenemos que ver que algunos de los equipos están completos. No sé si con el Giro de Italia u otras competiciones pueden dificultar, pero estamos a la espera”, expresó el ciclista en charla con ESPN.

Una nueva esperanza

Con sus declaraciones de que ha tenido contacto con varios equipos, en las últimas horas, se ha abierto una nueva posibilidad para su futuro. Todo esto por las informaciones que han llegado desde Europa, donde han afirmado que un equipo del World Tour podría desestimar de sus servicios con importante figura y podría evaluar las posibilidades sobre la mesa.

Se trata del equipo Quick Step, que no la ha pasado nada bien en este inicio con las actuaciones de su hombre estrella, Julian Alaphilippe. Las decepcionantes actuaciones del francés en las clásicas no tienen muy contento al director del equipo, Patrick Lefevere.

La cabeza máxima del equipo, asegura que Alaphilippe en particular, podría dejar el equipo belga si estuviera “cansado del ambiente”.

Por su parte, Philippe Gilbert, exciclista y uno de los mejores clasicómanos, aseguró en Cyclingweekly que Alaphilippe debería cambiar de aires: “Por supuesto, ya ha pasado mucho tiempo desde que está en el Quick Step. Son casi diez años. Así que mucho, mucho tiempo, y tal vez sea bueno ver otras cosas”.

El líder del Tour Julien Alaphilippe Deceunick Quick Step en la segunda etapa - Foto: Semana

Bajo este panorama, la posibilidad de que Nairo pueda llegar se podría dar. Cabe anotar que el colombiano también aseguró en esa entrevista que por estas épocas de grandes vueltas, los equipos evalúan sus nóminas pensando en los puntos que aseguran la permanencia en el World Tour.

“Ahora viene un periodo donde los puntos son importantes para la selección de equipos en el World Tour y yo podría sumar”, agregó con respecto al tema que tiene penando a varias escuadras por la no suma en este comienzo de temporada.

Dayer y Nairo tuvieron que separar sus caminos luego de salir del Arkéa - Foto: Getty Images

Por lo pronto, Nairo se encuentra en suelo europeo entrenando a tope para no perder el ritmo. Todo esto con el objetivo de llegar al 100% en su forma en caso de que algún equipo desee apostar por él en esta temporada.