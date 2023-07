“No tenía más piernas”, Rigoberto Urán y su enfado, tras finalizar la quinta etapa del Tour de Francia

Finalizó la quinta etapa del Tour de Francia que recorrió 167 kilómetros entre Pau y Laruns, donde más de un ciclista se quedó rezagado tras el ascenso a tres puertos de montaña, uno fuera de categoría.

El colombiano Rigoberto Urán, inició la fracción con buenas sensaciones y fue uno de los escapados junto a varios ciclistas, entre ellos tres compatriotas más, que poco a poco se fueron quedando en el camino, debido al gran ritmo que se impuso en los últimos 20 kilómetros.

Tras llegar a más de ocho minutos de diferencia sobre el ganador de la etapa, Jai Hindley del Bora - Hansgrohe, Rigoberto Urán no ocultó su molestia por el resultado.

El nacido en Urrao, Antioquia manifestó sentirse al inicio de la etapa con una buena sensación que poco a poco fue disminuyendo por el ritmo que impuso la fuga. “Arranqué con muy buenas sensaciones y terminé con muy malas. En la penúltima subida estaba sufriendo mucho y ya en la última no tenía más piernas. Fue una fuga dura, se iba muy rápido. Había un corredor que obligaba a ir muy rápido”.

“Pero bueno, estuvimos ahí, pero no, no. Las piernas no respondieron como esperábamos y bueno, eso es lo que pasa cuando no te responden, te revientas”, finalizó Rigo, que cruzó en la casilla 45 en la quinta fracción del Tour de Francia.

Tras finalizar esta fracción, Urán se ubica en la posición 68 de la clasificación general, a 32 minutos y 27 segundos del líder Jai Hindley, quien acumula un tiempo total de 22 horas, 15 minutos y 12 segundos.

Así van los colombianos en el Tour de Francia

Egan Bernal (Ineos Grenadiers), por su parte, cedió tiempo en la parte final de la fracción y cruzó la línea de meta a más de tres minutos del ganador de la etapa. Sin embargo, el zipaquireño sigue siendo el mejor corredor colombiano en la general y se mantiene parcialmente en la posición número 20.

Con respecto a la fracción, el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) también logró meterse en la fuga y tuvo una destacada actuación, quedando en el séptimo lugar.

Así mismo, Harold Tejada (Astana Qazaqstan), quien ingresó con el mismo tiempo que su compatriota Rigoberto Urán, se ubica en la posición 34, a nueve minutos y 51 segundos del líder, mientras que Esteban Chaves (EF Education - Easy Post), bajó a la casilla 62 y ahora se encuentra a más de 30 minutos de Jai Hindley.

Clasificación etapa cinco

1. HINDLEY Jai (BORA - hansgrohe) 3:57:072

2 CICCONE Giulio (Lidl - Trek)

3. GALL Felix (AG2R Citroën Team)

4. BUCHMANN Emanuel (BORA - hansgrohe)

5. VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma)

6. SKJELMOSE Mattias (Lidl - Trek)

7. MARTÍNEZ Daniel Felipe (INEOS Grenadiers)

Clasificación general del Tour de Francia 2023

1. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe)

2. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) a 00′47′'

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl - Trek) a 01′03′'

4. Emanuel Buchmann (ALE/Bora-Hansgrohe) a 01′11′'

5. Adam Yates (GBR/UAE Emirates) a 01′34′'

6. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 01′40′'

7. Simon Yates (GBR/Jayco-AlUla) a 01′40′'

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 01′56′'

9. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 01′56′'

10. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 01′56′'

20. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 04′00′'

34. Harold Tejada (COL/Astana) a 09′51′'

37. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 16′18′'

La etapa seis del Tour de Francia 2023 se podrá observar este jueves, 6 de julio, en directo a partir de las 7:00 a. m. por ESPN, y desde las 8:40 a. m. por Caracol Televisión. Igualmente, SEMANA tendrá toda la información de lo que pase durante y después de la etapa.