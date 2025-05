Primož Roglič se baja del bus en el Giro de Italia: anuncio sacude la clasificación general

Roglič tomó la partida, pero admitió que no se está sintiendo tan bien como para volver a la batalla por la maglia rosa ante un Isaac del Toro que sigue intratable.

El drama de Roglič

“ Me siento mejor que ayer. Qué significará eso, aún no lo sabemos . Necesito un pequeño porcentaje extra para ser mejor, para ser bueno. Pero ya veremos“, declaró el esloveno cerca a la línea de salida.

“Realmente no me importa qué etapa sea. Como dije, simplemente lo intentaré. Si puedo, seguiré pedaleando. Cada kilómetro que recorro es algo. ¿Aún tengo esperanzas de volver a la clasificación? Creo que eso ya no es realista. Seguiré luchando por sobrevivir. Llegué a la salida, aunque ayer ni siquiera pude pedalear. A ver si funciona hoy“, dijo el ‘capo’ del Bora.