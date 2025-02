Rigoberto Urán, uno de los mayores exponentes del ciclismo colombiano, dialogó con ESPN ciclismo y entregó nuevos detalles de cómo vivió su último año como ciclista profesional, del momento de su retiro y sobre su nueva faceta como empresario.

Al ser consultado sobre su nueva etapa, lejos de las competencias, el ciclista de Urrao respondió lo siguiente: “Muy bien, el retiro lo veníamos programando hace tiempo, te puedo decir que hace 2 años ya teníamos fecha y también ya nos veníamos preparando familiarmente y empresarialmente, entonces digamos que había como una ruta para hacer”.

Urán mencionó que tras poner punto final a su carrera deportiva terminó un poco saturado de la bicicleta.

“Estoy feliz, terminé mi carrera deportiva un poquito cansado, saturado de la bicicleta, he estado montando muy poquito, he estado compartiendo mucho más tiempo con la familia, con la empresa y el hecho de poder levantarte tarde, de no salir a entrenar, comer lo que quieras, poder tomarse una cerveza, un vino o lo que quiera, yo qué sé, trasnochar, creo que me hacía falta, llevaba mucho tiempo en una línea de disciplina, cumpliendo horarios de entrenamiento y rutinas”, añadió.

Rigoberto Urán es considerado como uno de los mejores ciclistas de Colombia. Foto: Jaime Saldarriaga / AFP. | Foto: AFP

Rigoberto Urán también aprovechó la charla con este medio de comunicación para hablar sobre su última etapa como ciclista y de cómo llegó a la decisión de retirarse de la actividad profesional.

“Nosotros para lo que fue el año 2023 y 2024 hicimos un contrato con el equipo. Para ese tiempo ya había llegado Richard Carapaz, por lo cual él iba a suplir y mejorar mi posición en el equipo. Mis resultados no eran los mejores, me costaba mucho y había un poco desánimo porque yo entrenaba y me cuidaba, pero cuando llegaban las carreras no era capaz de obtener los mismos resultados. Me costaba mucho mantener la forma, el peso, entonces cada vez el esfuerzo era mucho mayor, por lo cual no era rentable”.

Y agregó: “El equipo me dijo que quería entre 2023 y 2024, pero más que todo para apoyar a los ciclistas jóvenes. Resultados no me iban a exigir, obviamente el contrato cambia notoriamente porque no te van a pagar lo mismo de hace cinco años y ahí empezó un disfrute de la bicicleta, sin tanto compromiso. Cambió mucho mi calendario, era más para compartir con las nuevas generaciones, con los jóvenes que estaban contratando en el equipo y ya venía toda una programación desde el equipo, desde mi familia y desde mi empresa Go Rigo Go”.

El pedalista, muy querido por todo el país, también fue cuestionado sobre cuál fue su momento más especial durante toda su carrera deportiva, a lo que respondió que haber estado en el podio del Tour de Francia fue algo espectacular.

Rigoberto Urán | Foto: getty images

“Un momento muy especial es cuando estás en el podio de un Tour de France, es algo espectacular, es algo muy lindo, muy especial, encontrarse ahí porque el Tour es la carrera que todos los ciclistas soñamos y verte ahí en el podio, en los Campos Elíseos, con el Arco del Triunfo, ese momento para mí fue muy muy especial”.

Por último, Rigoberto Urán cerró la entrevista hablando sobre lo que le faltó por hacer en su exitosa carrera deportiva, como el haber logrado un podio en la Vuelta de España.