Tour de Flandes 2026: fecha, hora y dónde ver el segundo monumento del año

La temporada de clásicas de primavera en Europa alcanza uno de sus puntos más altos con la disputa del Tour de Flandes, una competencia que año tras año reúne a los mejores ciclistas del mundo en terrenos caracterizados por el adoquín y las exigentes cotas de la región flamenca en Bélgica.

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Este tipo de pruebas forman parte de la tradición del ciclismo de ruta, especialmente en Bélgica, donde el público convierte cada tramo en un espectáculo masivo que trasciende lo deportivo.

El Tour de Flandes 2026 se correrá el domingo 5 de abril. El segundo “Monumento” del calendario ciclístico del año verá acción pocas semanas después del espectacular cierre entre Pogacar y Pidcock en la Milan-San Remo.

En el ciclismo, los “Monumentos” son las cinco carreras más prestigiosas y antiguas del mundo, reconocidas por su historia, dificultad y relevancia deportiva. Lo más destacado es que son eventos de un solo día, a diferencia del Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia, que son de tres semanas.

Remco Evenepoel Foto: Getty Images

Esta competencia, también conocida como la “Ronde van Vlaanderen”, es considerada una de las pruebas más duras del calendario, debido a sus largas distancias y a la combinación de sectores de pavé (adoquines) con subidas cortas pero explosivas.

En cuanto a los protagonistas, la edición 2026 estará marcada por un duelo de alto nivel entre figuras como Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, y Remco Evenepoel, quienes ya han protagonizado enfrentamientos recientes en las clásicas de primavera y son los grandes favoritos para llevarse el oro en la prueba.

Otros nombres destacados que aparecen como contendientes a los gigantes son: Kasper Asgreen, Mads Pedersen y el inoxidable Wout van Aert, habituales protagonistas en este tipo de pruebas de un día.

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En cuanto al recorrido, el Tour de Flandes mantiene su esencia histórica con un trazado de 278,2 kilómetros, lo que lo convierte en una de las carreras más largas y exigentes del calendario.

El perfil incluye múltiples tramos de adoquines y subidas icónicas como el Oude Kwaremont y el Paterberg, puntos donde tradicionalmente se define la carrera.

Además, la prueba suele contar con entre 12 y 13 sectores de pavé, junto a cotas como el Koppenberg, Taaienberg o Eikenberg, que fragmentan el pelotón y favorecen ataques decisivos.

Mathieu van der Poel de Países Bajos (maillot morado de sprint), Edward Planckaert de Bélgica (equipo Alpecin-Premier Tech) y Santiago Buitrago de Colombia (equipo Bahrain) victoriosos compiten durante la 61.ª Tirreno-Adriático 2026. Foto: Getty Images

La salida tradicional se realiza en la ciudad de Amberes y el final se ubica en Oudenaarde, donde se define al ganador tras una jornada de desgaste extremo.

El desenlace suele estar marcado por ataques en las últimas subidas o en los sectores de adoquines, donde la potencia, la técnica y la resistencia juegan un papel determinante para definir al vencedor.

En qué canal ver el Tour de Flandes 2026

En Colombia, el canal encargado de la transmisión oficial es ESPN, por ende, también se puede ver la carrera en la plataforma de Disney +.

El segundo monumento comenzará a las 3:20 de la mañana del Domingo de Resurrección y se esperan más de 6 horas de recorrido, una carrera imperdible para los amantes del deporte.