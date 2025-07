Tour de Francia: así se definió el ganador de la etapa 15, que tuvo notable gesto antes de llegar a la meta

Remco Evenepoel no va más: anuncio oficial desata revolcón en el Tour de Francia 2025

Contexto: Remco Evenepoel no va más: anuncio oficial desata revolcón en el Tour de Francia 2025

Este domingo, sin mayores problemas para llegar a la meta por no tener perseguidores cerca, el belga Tim Wellens, del Team Emirates XRG, se terminó quedando con la etapa 15 .

Más del Tour: Pogačar habló de Vingegaard

El esloveno Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates, expresó que las piernas no le dieron para poder alcanzar el triunfo el sábado 19 de julio, en la etapa 14 del Tour de Francia.

“Estuvimos a punto de ganar la etapa, pero Thymen Arensman fue el más fuerte y se merecía esta victoria; solo nos queda quitarnos el sombrero. Podemos estar contentos y satisfechos con los Pirineos. Fue una etapa muy dura por el tiempo y los puertos. Además, la escapada no fraguó hasta el Tourmalet, y eso significó que los primeros 70 kilómetros fueron superrápidos”, comentó.

“Una vez que anulé sus dos movimientos, me di cuenta de que no disponía en las piernas de la potencia necesaria para contraatacar e ir a por todas hasta el final. Por eso opté por controlar la etapa, mantenerme a su rueda y esperar al sprint final. Este es probablemente el día de Pirineos en que lo he visto más fuerte. Estoy seguro de que seguirá atacándome en los Alpes”, dijo.