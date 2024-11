A 90 minutos del sueño: en Barranquilla, Colombia enfrenta a Ecuador en su fortaleza histórica

El contexto no podría ser más claro: Colombia llega tercera en la tabla de posiciones con 19 puntos, mientras que Ecuador, con 16 unidades, ocupa el quinto lugar, en zona de repechaje. Una victoria no solo reforzaría las aspiraciones colombianas de clasificar directamente, sino que ampliaría una hegemonía que se ha mantenido durante décadas en Barranquilla, donde Ecuador no logra un triunfo desde 1965.