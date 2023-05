¿Servirá de consuelo? Lo que dijo Hugo Rodallega tras eliminación de Santa Fe y no le perdonan en redes

“Perder es ganar un poco”, decía Francisco Maturana por allá en los 90, luego que la Selección Colombia tuviera campañas como nunca antes vistas, pero que aun así, no eran suficientes para cumplir ciertos objetivos. Entre los que le aprendieron de esa filosofía, parece estar Hugo Rodallega, quien recientemente se pronunció sobre la eliminación de Santa Fe con una lógica bien parecida a la del experimentado entrenador.

Resulta que Santa Fe le dijo adiós al campeonato local luego de haber quedado en la décima posición de la tabla. La diferencia con el octavo puesto, solo tres puntos. Sin embargo, esas unidades le pesaron al león luego de haber desaprovechado puntos clave como la derrota ante Pasto en El Campín, el empate sin goles frente a Unión Magdalena o la reciente caída contra Once Caldas. Un final en blanco para el cuadro cardenal.

Con la situación, el refuerzo estrella del club, Hugo Rodallega, tuvo que salir en defensa de sus compañeros. No obstante, sus palabras no cayeron bien entre la hinchada roja. “Se intentó, pero no se logró”, fue lo que expresó el ariete que ha tenido paso por Inglaterra, Turquía y México.

Sin embargo, el atacante no fue ajeno a lo que sucedió con el conjunto capitalino y se atrevió a ser autocrítico. “Sensaciones y sentimientos de culpabilidad, frustración, rabia, tristeza y dolor por no clasificar. Una ilusión que teníamos todos, ahora es tiempo de autocriticarnos y mejorar”, siguió diciendo.

Entre sus sentidas disculpas hacia la afición, reveló cuál es el gran objetivo que tienen a continuación. “A pensar en Sudamericana. A la hinchada, una disculpa”, concluyó el mensaje que publicó en su Twitter tras la eliminación.

Con la fe intacta, los hombres dirigidos por Gerardo Bedoya (técnico interino que llegó tras la salida de Harold Rivera) deberán pasar la página y concentrarse en nuevos retos, en aquellos que se juegan para la gloria internacional.

El próximo rival del onceno bogotano será Gimnasia, al que se medirá en el Estadio del Bosque de La Plata, Argentina, como parte de la cuarta fecha del grupo G de la Conmebol Sudamericana.

Ahora, el problema no menor radica en que en este torneo Santa Fe tampoco va bien. La institución colombiana es tercera con cuatro puntos. Universitario (Perú) es primero con 7, Goiás (Brasil) le sigue con 5 y el colero es el cuadro argentino, el cual todavía no ha sumado y que recibe con hambre de hacerlo a los albirrojos.

Santa Fe y una actualidad más que complicada

Con este panorama encima, Santa Fe se convirtió en otro de los clubes importantes de Colombia con una actualidad complicada. Otros históricos como Once Caldas, Deportivo Cali o Junior viven sus propios calvarios. Los dos primeros se ahogan en la tabla del descenso en la tercera y quinta posición de dicho ranking, teniendo en peligro su continuidad en primera división si tienen una campaña similar en el segundo semestre. Las hinchadas han reaccionado.

Por otra parte, los de Hernán Darío Gómez se quedaron en la puerta para la clasificación. El tiburón cerró el campeonato de noveno, con tan solo una unidad de diferencia con Pasto. La permanencia de jugadores insignia del cuadro barranquillero como Sebastián Viera, Carlos Bacca o el recién llegado Juan Fernando Quintero son toda una incógnita. Un reciente caso de indisciplina quebró hace días el camerino y el entorno del equipo.

A su vez, Santa Fe fue de los que se quedó sin técnico en medio del torneo. Rivera fue despedido tras una derrota con Nacional que dejó más que inconformes a los hinchas. El presidente Eduardo Méndez tuvo que salir a dar la cara y explicar la decisión. “Hay que evitar problemas, como ustedes vieron, hay una tribuna enardecida en contra del técnico, directivos. Esto es el fútbol, esto se corta por el hilo más delgado y así le tocó al técnico”, agregó la máxima cabeza del club bogotano.