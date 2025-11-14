Suscribirse

Construcción

Así va la construcción en 2025: Bancolombia analizó su comportamiento en el tercer trimestre

Mientras la infraestructura pública impulsó el crecimiento del sector, la actividad edificadora continuó perdiendo ritmo por costos y financiamiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
14 de noviembre de 2025, 7:23 p. m.
El déficit habitacional en Cali afecta a 209.000 hogares.
Las obras civiles registraron un crecimiento anual del 13,1% en el tercer trimestre de 2025, impulsadas por proyectos de infraestructura en varias regiones del país. | Foto: El País

El sector de la construcción en Colombia cerró el tercer trimestre de 2025 con un comportamiento marcado por contrastes. Aunque las obras civiles mantuvieron su impulso y continuaron siendo el principal motor del sector, el segmento de edificaciones acumuló un nuevo retroceso que evidencia los desafíos persistentes para la vivienda y los proyectos privados.

De acuerdo con el análisis sectorial, las obras civiles registraron un crecimiento anual del 13,1%, consolidando siete trimestres consecutivos de avances. Este dinamismo estuvo explicado en gran medida por la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura en Bogotá, como la Primera Línea del Metro y el RegioTram, que en conjunto cuentan con una asignación presupuestal cercana a $34,7 billones. En lo corrido del año, el crecimiento acumulado del subsector alcanzó el 9%.

Si bien la capital concentra buena parte de la inversión, la actividad también se movió en corredores viales y proyectos regionales. No obstante, los niveles actuales aún se ubican por debajo de los picos de actividad de años anteriores, lo que refleja restricciones fiscales y desafíos en ejecución que limitan un mayor despegue.

El Metro no solo transformará la movilidad, también el paisaje urbano de Bogotá.
El avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá y del RegioTram contribuyó significativamente al dinamismo del sector, respaldados por una inversión cercana a los $34,7 billones. | Foto: Alcaldía de Bogotá

En contraste, la actividad edificadora presentó una caída del 6,4% anual, su segundo descenso más profundo desde 2023. Aunque las ventas de vivienda crecieron 8% anual y mostraron señales de recuperación durante el año, las iniciaciones -un indicador que anticipa el comportamiento de la construcción- se redujeron un 19%. Esto indica que la demanda no se está traduciendo en nuevos proyectos, en parte por las condiciones financieras menos favorables y la pausa en el ciclo de reducción de tasas de interés.

A las dificultades de fondeo se suma la ausencia de subsidios nacionales, lo que restringe el paso de la preventa a la construcción y genera cuellos de botella que afectan directamente el avance de obra. En este contexto, el área en proceso completó ocho trimestres consecutivos de caída, mientras que el área culminada también se redujo. El segmento de oficinas y hogares registró contracciones superiores al 10%, lo que acentuó el deterioro en el total de metros en ejecución.

Recupera Ya ofrece asesoría gratuita para que las personas que invirtieron en vivienda no pierdan su dinero en casos de incumplimiento.
El segmento de edificaciones se mantuvo en negativo, con caídas en iniciaciones y en el área en proceso. | Foto: Getty Images

Como elemento positivo, el área paralizada continuó disminuyendo a ritmos cercanos al -9%, ayudando a que la caída en el área en proceso no fuera aún más fuerte.

El sector cerraría el año con un balance mixto: las obras civiles se mantienen como un punto de apoyo sólido para la economía, mientras que las edificaciones continúan enfrentando un entorno retador que limita la recuperación plena del sector. Estas dinámicas son coherentes con la expectativa de crecimiento del PIB del 3T25, estimada en 3,2%, y con la composición del impulso económico durante el periodo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walmart, Target, o Aldi en el Día de Acción de Gracias, ¿cuál tiene las mejores ofertas de comida para este día?

2. Crimen en reconocida heladería de Cali tendría conexión con asesinato de jueza de paz 24 horas antes: esto es lo que se sabe

3. La joven de 28 años que ya tiene apartamento en Nueva York: así logró comprar en una de las ciudades más caras del mundo

4. “Nuevamente manipulando”: dirigente gremial arremetió contra Gustavo Petro. Este fue el fuerte cruce de mensajes

5. Asesinaron al hermano de una exparticipante del ‘Desafío’: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ConstrucciónViviendaMetro de BogotáColombiaBancolombiaResultadosObras

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.