Brasil a favor de democratizar los costos de la transición energética

Prioridad a biocombustibles

La transformación energética en Colombia: Una realidad actual, no futura

Pero eso no significa que Brasil vaya a olvidarse del petróleo inmediatamente, como exigieron este domingo en Nueva York miles de personas en una marcha pacífica para pedir el fin del uso de los combustibles fósiles, altamente contaminantes y principales causantes del calentamiento global.

Transición

No hay “contradicción” en que “Brasil, como todo el planeta”, siga siendo dependiente del petróleo y el gas, pese a que la energía limpia y renovable alcanza al 88% de su matriz energética, aseguró el ministro Silveira.

“Nadie sabe cuánto tiempo tardará la transición energética”, sostuvo. “La propia palabra ‘transición’ (...) habla por sí sola . No es un cambio, es transición”, apostilló tras el anuncio del gobierno de Lula de proseguir la exploración de crudo cerca de la desembocadura del río Amazonas.

“Queremos hacerlo de una manera ambientalmente correcta. Nunca se habló de no cumplir con todas las condiciones ambientales necesarias. (...) Pero no podemos renunciar a nuestra soberanía para conocer nuestro potencial” no solo en petróleo, sino también en minerales como el cobre o el litio, esenciales para la transición.