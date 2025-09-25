La Superintendencia de Sociedades presentó este 25 de septiembre los resultados de una encuesta que evaluó el gobierno corporativo que se hizo a los 34 clubes de fútbol que funcionan en el país y que participan de los distintos torneos del FPC.

En los resultados se obtuvo una estadística sobre las revelaciones de grupos empresariales y situaciones de control en el registro mercantil que incluye a este tipo de organizaciones.

Son más de 30 equipos los que conforman el FPC. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Uno de los datos más relevantes y que ha causado curiosidad es el que se refiere a la inclusión de inversionistas extranjeros en los distintos clubes. La Supersociedades reveló cuáles son los que cuentan con este tipo de inversores. Esta es la lista.

Deportivo Pereira F.C. S.A.

Club Deportivo Atlético Huila S.A.

América de Cali S.A.

Club Deportivo La Equidad S.A.

Azul & Blanco Millonarios FC S.A.

Real Soacha Cundinamarca S.A.

Fortaleza Fútbol Club S.A.

El informe indica que los más de 30 equipos del FPC concentran unos 6.837 accionistas, de los cuales el 52,9% tienen entre 5 y 10 accionistas. De otro lado, el 23% tiene entre 101 y 300 accionistas y el 2,9% tiene más de 4.000 accionistas. Pese a que algunos equipos tienen una concentración de la propiedad, otros tienen numerosos accionistas minoritarios.

Así están las cifras. | Foto: Dimayor

“Las sociedades con mayor número de accionistas son Azul & Blanco Millonarios FC S.A., América de Cali S.A. y Cortuluá Fútbol Club S.A”, indica la entidad.

Precisan que el 52% de las sociedades del FPC se reconocen como empresas de familia, de las cuales el 66,7% se encuentran en la primera generación y el 33,3% en la segunda. De este tipo de empresas, solo el 38% cuenta con un plan de sucesión, lo cual representa un riesgo frente a la perdurabilidad de esta clase de organizaciones.

Si se habla de paridad de género, las mujeres representan el 26,2% de los miembros principales de las juntas directivas de los equipos.

Estos son los equipos con más inversionistas extranjeros. | Foto: AP