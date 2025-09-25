Suscribirse

Cada vez más equipos de fútbol colombiano tienen inversionistas extranjeros: revelan listado

La Supersociedades reveló un informe que detalló las cifras de los clubes deportivos.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 2:43 p. m.
Bogotá. Mayo 08 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Deportivo Pereira, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 15, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Estas son las cifras del FPC.

La Superintendencia de Sociedades presentó este 25 de septiembre los resultados de una encuesta que evaluó el gobierno corporativo que se hizo a los 34 clubes de fútbol que funcionan en el país y que participan de los distintos torneos del FPC.

En los resultados se obtuvo una estadística sobre las revelaciones de grupos empresariales y situaciones de control en el registro mercantil que incluye a este tipo de organizaciones.

Estadio El CampÍn
Son más de 30 equipos los que conforman el FPC.

Uno de los datos más relevantes y que ha causado curiosidad es el que se refiere a la inclusión de inversionistas extranjeros en los distintos clubes. La Supersociedades reveló cuáles son los que cuentan con este tipo de inversores. Esta es la lista.

  • Deportivo Pereira F.C. S.A.
  • Club Deportivo Atlético Huila S.A.
  • América de Cali S.A.
  • Club Deportivo La Equidad S.A.
  • Azul & Blanco Millonarios FC S.A.
  • Real Soacha Cundinamarca S.A.
  • Fortaleza Fútbol Club S.A.
Contexto: Siete equipos del FPC registran millonarias pérdidas: Supersociedades reportó números rojos

El informe indica que los más de 30 equipos del FPC concentran unos 6.837 accionistas, de los cuales el 52,9% tienen entre 5 y 10 accionistas. De otro lado, el 23% tiene entre 101 y 300 accionistas y el 2,9% tiene más de 4.000 accionistas. Pese a que algunos equipos tienen una concentración de la propiedad, otros tienen numerosos accionistas minoritarios.

Atlético Nacional quedó eliminado de los cuadrangulares finales del FPC.
Así están las cifras.

“Las sociedades con mayor número de accionistas son Azul & Blanco Millonarios FC S.A., América de Cali S.A. y Cortuluá Fútbol Club S.A”, indica la entidad.

Precisan que el 52% de las sociedades del FPC se reconocen como empresas de familia, de las cuales el 66,7% se encuentran en la primera generación y el 33,3% en la segunda. De este tipo de empresas, solo el 38% cuenta con un plan de sucesión, lo cual representa un riesgo frente a la perdurabilidad de esta clase de organizaciones.

Contexto: Supersociedades impone millonaria multa al controlante de Nitrofert, empresa de fertilizantes competidora de Monómeros

Si se habla de paridad de género, las mujeres representan el 26,2% de los miembros principales de las juntas directivas de los equipos.

Copa Libertadores 2020
Estos son los equipos con más inversionistas extranjeros.

“Si bien resulta relevante esta participación femenina, es necesario continuar fomentado la vinculación de las mujeres en la administración de las compañías”, indicó la Supersociedades.

