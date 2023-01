¿Cómo actualizar el RUT en 2023 y en qué casos lo debe realizar?, según la Dian

El Registro Único Tributario (RUT) es un documento que permite ubicar, identificar y clasificar a las personas o entidades; según su actividad económica, comercial o patrimonio, determinando si estas están obligadas a declarar o no impuestos ante el Estado.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la actualización de este formulario es una obligación de Ley; por lo que la realización de este procedimiento se debe llevar a cabo de manera periódica si se presenta alguna modificación en la información registrada inicialmente, en el momento de la inscripción del RUT.

Lo anterior significa que la persona natural y/o jurídica, tras sacar por primera vez este documento, presenta algún cambio en su actividad económica o en sus datos personales, debe registrar dichas novedades mediante una actualización, para que estas queden consignadas y no se presente ningún tipo de inconveniente.

Señala la Dian que para la actualización del RUT no se debe realizar ningún pago, al igual que no se requiere tener una cuenta de ahorro o corriente para llevar a cavo este proceso. No obstante, enfatiza que se debe actualizar la información contenida en dicho documento, a más tardar un mes después del hecho que genera la actualización.

Luis Reyes Hernández, director de la Dian, realizó un llamado a la ciudadanía para que actualice el RUT en este 2023, por lo que informó que la entidad tiene habilitado los canales virtuales y presenciales para que se pueda adelantar este procedimiento. - Foto: guillermo torres-semana

Y ¿quiénes pueden actualizar, crear y formalizar solicitudes de actualización de RUT?. Al respecto, la entidad indica que este procedimiento lo podrá realizar las personas naturales que sean suscriptores de la Firma Electrónica, ingresando a Nombre Propio, y las siguientes personas naturales que sean “Representantes”, ingresando a nombre de los terceros a los cuales representan, como es el caso de: administrador judicial, administrador privado, agente exclusivo de negocios en Colombia, agente oficioso y albacea.

También están llamados a adelantar este proceso: apoderado especial, apoderado general, curador, funcionario delegado para cumplir deberes formales, heredero con administración de bienes, liquidador, padre, representante legal principal, representante legal suplente, síndico, tutor, liquidador y agente interventor.

La Dian permite a los contribuyentes realizar la actualización del RUT, de manera sencilla, por medio de la página web de la entidad. Sólo se necesita tener los datos de acceso y ubicar el proceso que se va a adelantar, modificar o adicionar la información a notificar y enviar los datos. El sistema en procesará la solicitud y en minutos expedirá el documento actualizado. - Foto: Getty Images

“Tener los datos correctos en el RUT permite a la Entidad contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio que, a su vez, facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la simplificación de trámites y reducción de costos”, expresó.

Si se va a adelantar este procedimiento a través de los canales virtuales de la Dian, se cuente o no con la firma electrónica, es importante que conozca que se va a realizar para notificar cambios relacionados con datos de ubicación, adición o reemplazo de actividades económicas, adición de responsabilidades y modificación información hoja 2, 3, 5 y 6. Es decir, matrícula mercantil, representación (Apoderados), contador, revisor fiscal y establecimientos de comercio, entre otros.

En ese sentido, si el ciudadano no puede llevar a cabo la actualización por vía de autogestión, debe este asistir a los Puntos de Contacto a nivel nacional, para que el trámite sea atendido en ventanilla; por lo que es necesario agendar cita, solicitándola por la página de la Dian en el botón de “Asignación de citas”. Es importante que informe de su caso al funcionario que efectúa el filtro en el punto de contacto.

“En caso de personas naturales que se encuentran en el exterior, podrán enviar la solicitud de actualización del RUT a través del sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en la página web de la Dian: buzón PQRS, anexando escaneado su documento de identidad y pasaporte, en donde conste la fecha de salida del país”, destaca la entidad.

Si se presenta algún inconveniente al momento de realizar la autogestión para la actualización del RUT, la Dian invita a la ciudadanía para que se contacte al Contact Center 057(1) 3556922 en Bogotá; en los horarios de atención de lunes a viernes 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 am a 2:00 p.m. - Foto: Dian

Algunas recomendaciones

La Dian pide a la ciudadanía que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de inscribir y/o actualizar el RUT: