Con dólar por debajo de $4.000, ¿es más lo que pierde o lo que gana el país?

La llegada del Gobierno de Gustavo Petro, anuncios sobre la decisión de no entregar más contratos de exploración de petróleo y gas, y las reformas propuestas, a lo que se sumó la fortaleza del dólar en el mundo, hicieron que en noviembre de 2022 el precio de la divisa en el país superara la barrera de los 5.000 pesos. Pero tras tocar ese techo, el dólar ha venido corrigiendo su valor y en 2023 bajó casi 1.000 pesos, al cerrar el año en 3.822 pesos, después de haber comenzado en 4.810. “Los contrapesos institucionales moderaron los temores sobre la aprobación de las reformas económicas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro y contribuyeron a cerrar la mayor parte del castigo al peso colombiano que se abrió desde mediados de 2022. Las elecciones regionales del 29 de octubre ratificaron esta perspectiva”, dice un estudio de Corficolombiana.

“Definir el nivel adecuado de la tasa de cambio para tener una economía dinámica no es fácil. Sin embargo, una cifra competitiva, que en este momento podría ser de alrededor de 4.500 pesos por dólar, no solo incentivaría las exportaciones, sino que es el arancel más efectivo a las importaciones de productos baratos que compiten con la producción nacional”, sentenció Solano.

No obstante, los beneficios de un dólar a la baja han protagonizado uno de los efectos más esperados en la economía nacional recientemente: la reducción de la inflación, en especial la de alimentos, que incluso en diciembre fue negativa.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, reiteró que con los movimientos del dólar siempre hay ganadores y perdedores. “Pero en términos netos, hay más ganadores cuando el dólar baja. El consumidor (que representa el 75 por ciento del PIB) se beneficia con menores precios de productos importados y materias primas, la inflación disminuye y las tasas pueden bajar para estimular la economía. Las deudas en dólares del sector público y privado se reducen, las materias primas y el comercio internacional se estimulan, ya que al negociarse en dólares se vuelven menos costosas, y la inversión internacional a corto y largo plazo regresa porque no teme a la devaluación. Las importaciones de tecnología se vuelven más baratas y en ciclos de dólar débil el país termina creciendo por encima del 4 por ciento. Los perdedores son los flujos de corto plazo del Gobierno (aunque a largo plazo la deuda total disminuye y las tasas bajan) y, por supuesto, los exportadores. Ahora bien, si un exportador no puede sobrevivir con un dólar por encima de 3.500, que ya era alto antes de la pandemia, entonces, el problema no está en el sofá”, señaló Campos en un trino.