Crisis pensional en sector aéreo: deudas por $133.000 millones ponen en riesgo retiro de más de 1.300 pilotos en Colombia

En el trámite de la reforma pensional, Caxdac no se tocó, aunque en momentos de la discusión se planteó la posibilidad de que sus recursos terminaran en Colpensiones. | Foto: guillermo torres-semana

Algunas de las empresas deudoras están en procesos de liquidación o reorganización. En muchos casos, esos pasivos no se incluyeron en los estados financieros y no hay activos que permitan cubrirlos, más aún cuando se conocen como gastos de administración que tienen prelación.

Como las empresas no contaban con los recursos del Estado, para atender estas necesidades se tomaron dos decisiones: darles amplios plazos y cuotas para cumplir sus compromisos, y el Estado se reservó la competencia de determinar la cuantía, la forma y el plazo para que se pagaran las obligaciones pensionales a cargo de las empresas.

Un decreto de 1994 estableció que los empleadores deberán transferir las sumas necesarias para completar el cálculo actuarial. Es decir, los aportes de las empresas a la caja no se hacían en el momento, sino de forma progresiva en el tiempo. Además, tres años después, la Corte Constitucional señaló que los aportes a la Caxdac constituyen contribuciones parafiscales obligatorias.

¿Qué ha pasado? Como explica Niño, muchas empresas nunca tasaron esa obligación. Y al no hacerlo y no haber pasado por el control del Estado, los reclamos que la caja hacía terminaban en manos de un juez que fungía como actuario, y, si tenía éxito el proceso, podían pasar hasta 15 años, incluso cuando ya la empresa no existía.