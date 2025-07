Famosa aerolínea española es acusada de escandaloso caso de discriminación: “No veo qué otra cosa pudo justificar esto”

Se negó a obedecer

Consultada por AFP , una portavoz de la Guardia Civil confirmó el relato de Vueling, asegurando que los miembros del grupo no obedecieron las instrucciones repetidas de la tripulación. La monitora fue arrestada “porque se negó a bajar del avión y a obedecer a los agentes”, añadió, precisando que fue puesta en libertad poco después.

Club Kineret también aseguró que “varios pasajeros independientes que se encontraban en el avión redactaron declaraciones por escrito confirmando que los jóvenes no representaban ningún peligro para el orden público ni para la seguridad del vuelo”.

“En el avión no eran 50 cantando”, añadió, cuestionando “la imagen estereotipada del regreso de un campamento con 50 chicos descontrolados”, manifestó. “No me gusta decir que fue antisemitismo, pero en este caso no veo qué otra cosa pudo justificar esto”, añadió. “Los hicieron bajar como perros”, sentenció, señalando que los más pequeños eran “niños de 12 o 13 años”, finalizó.