¿Cuál será el papel de las cajas de compensación en el Gobierno nacional?

En el Congreso Nacional Asocajas, que se lleva a cabo en Cartagena y que ha sido denominado “Esencia, la belleza de quienes somos”, las ministras de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, Cultura, Patricia Ariza y Vivienda, Catalina Velasco han dado sus puntos de vista respecto a las cajas de compensación en el país.

Por ejemplo, la ministra de Trabajo, reconoció que las Cajas de Compensación han jugado un papel muy destacado en el país, y han acumulado valiosas experiencias en política sociales orientadas al bienestar de todos los ciudadanos.

“Las Cajas han cumplido con su labor de aliviar las cargas económicas de las familias trabajadoras, impulsar la inclusión, brindar bienestar, trabajo digno y un salario social de manera eficiente”, aseveró Ramírez.

Además, la jefe de Cartera, resaltó los programas y beneficios que brindan las Cajas a poblaciones diversas en diferentes zonas del país. Sin embargo, las convocó a fortalecer sus acciones en zonas rurales y en sectores informales para que transiten a la formalidad.

En ese sentido, la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, afirmó que la jefe de Cartera lo que desea es eliminar las barreras de acceso que existen en las cajas de compensación.

Asimismo, afirmó que la ministra desea revisar los requisitos que actualmente existen “para tratar que ese acceso sea mucho más expedito, ahí estamos de acuerdo con ella”.

Por otra parte, la ministra de Vivienda, reconoció los subsidios de vivienda donde se han destinado cuatro billones de pesos. No obstante, recalcó que hay que entender que las cajas de compensación son privadas.

“Una cosa es lo que entra por ley con el aporte del 4 % y otra cosa son las actividades privadas que desarrollan las cajas. En estas actividades privadas están los servicios de salud, eso no se financia con el 4 %, pero sí nos deja unos ingresos remanentes que tenemos que volver a reinvertir”, aseveró Guillén.

Además, la presidenta de Asocajas recalcó que por ley ellos no pueden llegar a personas informales que se encuentran en las zonas rurales. “Recuerden que las cajas de compensación reciben un aporte de los empleadores. Hay regiones en donde hay poca empresa, entonces el recaudo que se recibe de los empresarios es muy bajo y en el sector rural como hay tanta informalidad pues no hay aporte en la misma proporción”. No obstante, invitó al Gobierno a trabajar de la mano.

Asimismo, afirmó que los trabajadores rurales “tienen cuotas monetarias más altas, tienen subsidios de vivienda más altos”, razón por la cual indicó que lo que pueden hacer como entidad es “trabajar en vivienda, transformación y capacitación”.

Por su parte, la ministra de Cultura, le solicitó a las cajas de compensación a que le ayuden a realizar un estallido cultural en todas las regiones del país.

“Tenemos la posibilidad de extender la cultura a todos los rincones y territorios de la geografía nacional. Invitamos a las Cajas a que se unan al gran estallido cultural por la paz y por la vida”, aseveró la jefe de Cartera.

Finalmente, Guillén recalcó que las políticas públicas del Gobierno nacional van de la mano con las cajas de compensación, motivo por el cual invitó a que los conozcan para “decirles acá estamos para ayudarles a desarrollar la política pública, especialmente en todos los territorios apartados de Colombia. Por ejemplo, en el tema de salud sí queremos proponer un sistema diferencial para zonas dispersas. Nosotros les estamos diciendo por qué no nos enfocamos en desarrollar un modelo de salud diferencial para zonas apartadas, porque sí es verdad, no es lo mismo en zonas urbanas como en zonas rurales, dé pronto ahí se pueden hacer ajustes. podemos ser un aliado muy importante en políticas públicas”.