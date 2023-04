¿Cuánto dinero se necesita mensualmente para vivir en Colombia?

El dinero es un recurso necesario para suplir una necesidad y adquirir bienes y servicios. En Colombia, el salario mínimo que un trabajador recibe corresponde a $ 1.160.000 para 2023, aunque lo cierto es que no todas las personas devengan esta cantidad e incluso una buena parte de ellas podría no subsistir con este monto, en especial si bajo su responsabilidad hay más miembros que conforman una sola familia con un solo trabajador.

Las situaciones varían según el caso de cada grupo, pero lo cierto es que hace poco el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer que en marzo la inflación anual correspondió a un 13,34 %, lo que quiere decir que se registró un aumento. Una de las áreas con mayor registro que impacta a los bolsillos de los colombianos es la de alimentos, de allí que a muchos se les vuelva una total odisea ir al supermercado.

Carrito de compras en un supermercado y pesos colombianos, en mano, Concepto de inflación, Aumento de los costos de vida, Presupuesto doméstico. - Foto: Getty Images

En ese sentido, adquirir alimentos se volvió en un desafío para el día a día, principalmente para aquellos que viven de lo que devengan en una jornada laboral, como lo son los vendedores ambulantes, entre otros, quienes se sostienen con lo que coloquialmente se denomina como el “rebusque”.

Pese al panorama económico del que muchos colombianos se quejan, e incluso han llegado a culpar al Gobierno, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, la publicación de un estudio en la plataforma Living Cost compartió que el costo de la vida en el país “es 1,79 veces menos caro que el promedio mundial”.

Aun así, la citada publicación recalcó que el sueldo mínimo que un trabajador recibe en el país no alcanzaría para sostenerse como debe ser.

El salario mínimo es el pago por un trabajo efectuado durante un tiempo establecido. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

La cifra de dinero que se necesitaría

El estudio estableció que la suma promedio de dinero que se necesita mensualmente para vivir en Colombia, al mes, tendría que ser de 546 dólares, es decir, un poco más de $ 2.400.000 en billetes colombianos o más de dos salarios mínimos legales vigentes.

De 197 países mencionados en Living Cost, Colombia quedó en el puesto 164. Asimismo, la nación quedó en el puesto 127, con base en la premisa del mejor país para vivir.

No obstante, el informe precisó que en los países donde se demanda menor cantidad de dinero tampoco es fácil cubrir todas las necesidades, en términos económicos.

Por otro lado, para dar mayor detalles, la plataforma dividió cada uno de los gastos que un colombiano debe cubrir al mes. En ese orden, el arriendo de un apartamento en la zona centro de la capital, Bogotá, puede valer 232 dólares (un poco más de un millón de pesos colombianos); además, el alquiler en otra área más económica puede costar 167 dólares (más de $ 700.000).

En cuanto al pago de servicios públicos, en promedio, se debe pagar 57 dólares (un poco más de $ 250.000); además, el pago de la conexión a internet devenga, al menos, una inversión de 20 dólares mensuales ($ 90.000).

Y para aquellos que no comen en casa y recurren a los servicios de restaurante o puestos de comida, el costo de un almuerzo corriente es de 3.27 dólares (casi $ 15.000).

Dinero colombiano, billetes de pesos en el fondo de la bandera nacional de Colombia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para llegar a dar las anteriores cifras, la citada plataforma, tuvo en cuenta una media ponderada de la población de 50 ciudades. Conjuntamente, el estudio enfatizó que, por lo general, el costo de vida en las ciudades más grandes, como Estados Unidos, se inclina a ser más elevado.

Por otra parte, expertos en salud financiera dicen que los trabajadores suelen cometer errores comunes justo después de recibir una quincena, por lo que se debe evitar: no tener un presupuesto, no pagar las deudas en el tiempo determinado, realizar gastos innecesarios, no ahorrar para emergencias y, por último, no destinar inversiones para el futuro.