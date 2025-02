¿Ecopetrol comprará a Air-e? Ricardo Roa, presidente de la estatal petrolera, responde y advierte cuáles son los focos de interés

Una de las mayores preocupaciones en el sector de energía es el futuro de las distribuidoras de la Costa Caribe, Air-e y Afinia, que atraviesan difíciles situaciones financieras, tanto que la primera fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, con fines de liquidación y, en el caso de la segunda, EPM (su dueño) le ha pedido al Gobierno que la compre.

Precisamente, en medio de los negocios que han arrancado este año, una de las expectativas era quién podría estar interesado en comprar esas operaciones, o al menos, una de ellas. El rumor que corrió en las primeras semanas de este año entre banqueros de inversión, era que posiblemente Ecopetrol adquiriera Air-e.

Ecopetrol está haciendo una apuesta en energías renovables, en paralelo al desarrollo de proyectos de su negocio tradicional, como por ejemplo Komodo y Sirius, pozos de gas en el mar Caribe, pendientes de su futuro en materia de licencias ambientales, y acaba de anunciar la prórroga del contrato que tiene con la Oxy en el Permian, en Estados Unidos, en una operación de fracking que le ha permitido mantener su producción y reservas de crudo, a pesar de la posición del Gobierno en contra de los actividades no convencionales en producción de hidrocarburos.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en diálogo con SEMANA respondió si la empresa está interesada en comprar Air-e y señaló los focos de atención que hoy tiene la petrolera.

¿Podrían comprar Air-e?, le preguntó SEMANA a Roa. “Nosotros no hemos pensado entrar en este negocio, no está dentro del portafolio, no está dentro del encaje estratégico de la hoja de ruta que hemos trazado de comprar distribución”, señaló el presidente de Ecopetrol.

Ricardo Roa descartó un posible interés de Ecopetrol en Air-e. | Foto: Cortesia air-e

Sin embargo, anticipó que sí tendrían espacio en la regulación y en la normativa aplicable para comprar activos de generación de energía. “En cualquier sitio y desde allá poder entregar esos electrones a través del registro de esas fronteras, en el Asic, en el sistema de intercambios comerciales, en XM y poder tener esos electrones en nuestras facilidades”, explicó.

Sin embargo, en las normas del sector, para algunos expertos, Ecopetrol no podría incorporar negocios de generación porque ya tiene en su portafolio a ISA, la principal transmisora, y esos negocios no pueden ir integrados.

“Hay lecturas para interpretación, dice Roa. Algunos dicen que ISA hoy puede ser generador de energía, porque las restricciones que estaban en la Ley 142 y 143 fueron levantadas tanto en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno como en este. Esas restricciones legales que habían, si se levantaron en esas leyes del Plan Nacional de Desarrollo, pues habilitarían a ISA para que pueda generar”, señala Roa.

Advierte que hoy ISA tiene la posibilidad de desarrollar proyectos y servicios eléctricos conexos a la actividad de transmisión, “según los cuales ISA puede ser un gran coequipero con Ecopetrol para avanzar en la transición energética en lo que hace al desarrollo de esos servicios. Le cito uno, el almacenamiento a gran escala. Las energías limpias, renovables, no tienen un factor de planta alto, por lo cual para garantizar la firmeza necesitamos almacenamiento a gran escala. Ecopetrol va a necesitar desarrollo de unas alternativas de almacenamiento de energía a gran escala y en eso ISA puede ser un jugador importante”, manifiesta Roa.

A juicio de Ricardo Roa, ISA puede ser un gran co-equipero con Ecopetrol para avanzar en la transición energética en lo que hace al desarrollo de esos servicios. "Le cito uno, el almacenamiento a gran escala", dice. | Foto: Semana

Otra de las opciones que se ha planteado es que Ecopetrol entre a comprar activos de proyectos de energías renovables no convencionales que están siniestrados, como en el caso de La Guajira, en donde empresas como Enel decidieron no avanzar con esos desarrollos por los problemas sociales que dificultaron la construcción.

Ante esta posibilidad, ¿qué dice Roa? “No necesariamente. Tenemos un portafolio muy grande de proyectos, casi de 6.000 megavatios en distintas etapas. Nuestras prioridades son las granjas solares, los proyectos eólicos en tierra y, como último, los proyectos eólicos en el off shore. Otro criterio de priorización de nuestras inversiones en energías limpias está lógicamente en los proyectos que ya están ready to build, es decir, que todo el licenciamiento, el estudio de conexión y la aprobación de la conexión ante la UPME y los demás elementos, ya están listos para la construcción del proyecto, es otra prioridad que le estamos dando. Y los esquemas son tres: compramos proyectos de energías limpias a través de los famosos contratos de compra de potencia a largo plazo, PPA; compramos energías limpias haciéndonos parte de las sociedades que están desarrollando proyectos en estos tipos de fuentes de energías renovables no convencionales, y también hacemos y desarrollamos proyectos y los construimos 100 % de Ecopetrol”.

El país cuenta con un enorme potencial en recursos renovables, especialmente en energías como solar y eólica. Ecopetrol tiene un portafolio de proyectos, casi de 6.000 megavatios en distintas etapas. | Foto: Soonthorn - stock.adobe.com

Otro activo que se ha mencionado y que podría quedar en manos de Ecopetrol es Monómeros, que hoy está intervenida por la Superintendencia de Sociedades y que su dueño es el Gobierno venezolano. Sobre ese activo hay restricciones por las sanciones de la Ofac, de Estados Unidos, pero tiene permisos para operar.

“No lo hemos evaluado, pero no tendría problema en hacerlo. En Brasil, tienen asociada la producción de urea a la producción de gas, entonces no creo que sea un negocio que no esté fuera de la posibilidad, pero no lo hemos hablado”, explica Roa.

Insistió en el desarrollo de la regasificadora del Pacífico, pero bajo un modelo distinto, en el que Ecopetrol compra los servicios de regasificación y la internación de la molécula y no invierte en la infraestructura. “En el activo no invertimos”, dice el presidente de la petrolera.