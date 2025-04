El mejor colegio oficial de Colombia está en Barranquilla y busca la excelencia académica

Ser un colegio de alta calidad no es fácil y menos si se tienen recursos limitados por el presupuesto público. No obstante, desde hace 50 años la institución educativa Alexander Von Humboldt de Barranquilla, no solo ha logrado posicionarse como una de las mejores del país (puesto 18 en el ranking de este año), sino que se ha consolidado como el mejor colegio oficial de Colombia, medido por sus puntajes promedio en el Pruebas Saber 11.