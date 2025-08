Errores en transferencias Nequi: cómo actuar por medio de las alternativas dadas por la aplicación

Verificar la transacción inmediatamente

Reportar el caso a Nequi

Si no es posible contactar al destinatario o si este no desea devolver el dinero, lo siguiente es comunicarse directamente con el servicio de atención al cliente de Nequi.

Nequi evaluará el caso y, si el dinero aún no ha sido utilizado por el destinatario, en algunos casos puede congelar los fondos temporalmente mientras se investiga. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la aplicación no está obligada legalmente a realizar reversiones automáticas, especialmente si la otra parte no lo autoriza.