¿Es atractivo vivir cerca de un parque metropolitano? Esto dice un estudio sobre arriendos en urbes latinoamericanas

Alrededor del Parque Metropolitano Simón Bolívar, que fue inaugurado en 1973 y ocupa un área de 113 hectáreas, se pueden conseguir alquileres mensuales promedio de 545 dólares (unos 2′150.000 pesos) para un apartamento de 70 m2 . Ubicado en el centro geográfico de la ciudad, no solo proporciona un espacio verde extenso, sino también escenarios para la recreación, deporte y eventos masivos, consolidándolo como un punto focal para la vida urbana.

Opiniones divididas

Juan Abril, vive a una calle del Simón Bolívar, su elección de vivienda se debe a que es un lugar que considera central. “Llevo aquí cerca de cinco años, es la mejor elección que he podido hacer, pues es un lugar centrado para mis necesidades. Disfruto en las mañanas poder ir al parque a trotar junto a mi pareja y mi perro”. Por otro lado, considera que el arriendo que está pagando es apto para el sector y las características de su hogar, “Pago cerca de 2,5 millones, no se me hace costoso comparado a otros sectores, ya que el apartamento es de 80 m2 y tengo todo a la mano”.