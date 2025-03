Estos son los mayores morosos del sector público con el pago del servicio de energía. Las deudas de las entidades oficiales llegan a $1,2 billones

El inicio de esta semana ha estado movido y tenso en el sector de energía eléctrica. Un juez embargó las cuentas del Gobierno nacional por las deudas que tiene pendientes con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales, por cuenta del no pago de la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía para los estratos 1, 2 y 3.

Estas compañías tienen tres grandes problemas, en la actualidad: uno, el no pago de los subsidios por parte del Gobierno; dos, la opción tarifaria –un mecanismo a través del cual en pandemia se redujo la tarifa para que fuera pagado posteriormente, pero que no se ha hecho efectivo-, y tres, las deudas de las entidades del sector público que no han pagado el servicio en las diferentes regiones del país.