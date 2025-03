Estos son los posibles impactos si la Corte Constitucional decide tumbar la reforma pensional

Inés Pérez es una de los 48.248 colombianos que han hecho uso de uno de los primeros cambios que trajo la reforma pensional . Ella se encontraba en medio de un pleito judicial pidiendo que le permitieran regresar al régimen público de pensiones, del cual se había ido para trasladarse a un fondo privado, con la promesa de poder pensionarse cuando quisiera. Inés no se trasladó a Colpensiones antes de los 47 años, como lo estipula la ley en el caso de las mujeres, pues se quedó esperando que le cumplieran la promesa de poder pensionarse cuando quisiera . El problema fue que no le explicaron que para lograr esa meta debía ahorrar muchísimo más de lo que establecen las normas.

Al irse acercando a los 57 años, edad de jubilación femenina en Colombia, se dio cuenta de que no le convenía el fondo privado, dado que allí su mesada sería mucho menor que la que tendría en Colpensiones, donde los pensionados reciben subsidio. Como ya había pasado la edad permitida para hacer el cambio, debió recurrir a un abogado, pero en medio de ese proceso fue aprobada la reforma pensional (ley 2381 de 2024), la cual dio un plazo de dos años para que todos aquellos en su misma situación se pudieran cambiar sin necesidad de abogados.

De todas maneras, si llegara a darse la caída completa de la reforma, el jurista consultado piensa que a las personas que ya se les reconoció el traslado por vía administrativa tendrían un derecho adquirido que se debería respetar . Lo mismo opina el abogado laboralista Misael Triana. “Nuestro sistema jurídico establece que cuando una ley es declarada inexequible por la Corte Constitucional, los efectos que produjo dicha ley mientras estuvo vigente se mantienen, más aún cuando se reconocen derechos individuales”, sostiene y agrega que, por ende, las personas que están haciendo uso de la nueva ley no tendrían de qué preocuparse.

No hay estadísticas de cuántas mujeres han aprovechado esta gabela en el tiempo que lleva vigente la ley pensional, pero según los expertos consultados, a ellas también, en teoría, se les respetaría ese derecho adquirido, más si se tiene en cuenta que usualmente los efectos de una declaración de inexequibilidad suelen ser hacia futuro y no retroactivos.

La mirada de los fondos

Desde los fondos privados de pensiones, agremiados en Asofondos, consideran que no se impactaría la cobertura, pues la reforma no la mejora. Esta crece por el pilar solidario, el cual implica una ampliación del programa Colombia Mayor, que se puede agrandar mediante un decreto; no se necesita una reforma.