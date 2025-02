En medio de un agudo debate que se ha desatado en Colombia por la reforma pensional del Gobierno Petro, en el que su estudio está en manos de la Corte Constitucional— alto tribunal que estaría próximo a tomar una decisión de fondo sobre su fututo—, el presidente Gustavo Petro lanzó una particular advertencia a los fondos privados de pensión.

“Si los directores financieros de los fondos privados de pensiones estuvieran detrás de tumbar la reforma pensional, cometerían un suicidio financiero total. Con ellos hablé hace dos semanas y creo que eso lo entendemos. La competencia entre dos sistemas— que creó la ley 100, ha mostrado que después de 30 años— el sistema Colpensiones otorga pensiones y el sistema privado de cuentas individuales, no ”, anotó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “El sistema de cuentas individuales no es un sistema pensional, sino un sistema de ahorro individual, por el cual el ahorrador paga al banquero para que le guarden el ahorro, pero no genera el derecho a pensionarse”.

“Si solo quedara el sistema privado en el país, más del 80 % de los cotizantes perdería el derecho a pensionarse. Lo que propuso el Gobierno fue restablecer el derecho a pensionarse en ambos sistemas y hacer que no compitan, sino que se complementen”, recalcó el mandatario colombiano.

“No entiendo que existan personas como la senadora Paloma [Valencia] y la señora [Katherine] Juvinao, que aún no entiendan que si el subsidio del gobierno a los pensionados de Colpensiones se reemplaza con cotizaciones de los fondos privados, los cotizantes de los fondos adquieren de inmediato derecho a la pensión, y al tiempo, entonces con el dinero público del subsidio, todas las viejas y viejos de Colombia— oigan bien esto— toda la ancianidad de Colombia, gozaría este año de un bono pensional de 230.000 pesos ”, insistió Petro.

Y finalizó su extenso trino: “El sectarismo político de extrema derecha, que no es ni conservador— porque algo como lo que propone el gobierno estaría escrito en la encíclica de la doctrina social cristiana de la Iglesia católica— no le permite defender derechos de millones de personas, de la gente humilde y vieja, y no le hace ver el gran beneficio social que traería esta reforma”.