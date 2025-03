Exalta funcionaria y experta en salud está indignada por el trato de Petro a los técnicos que, como ella, han calculado la UPC

El primer mandatario dijo entonces en su tribuna favorita, su cuenta de X, que “ si el equipo que calculaba la UPC por más de diez años había dejado que se robaran la UPC sobredimensionándola, pues ese equipo no le sirve al país, sino a las EPS".

Esas palabras afectaron profundamente no solo al equipo de técnicos que fue retirado, sino también a una de las funcionarias que en el pasado los había dirigido y quien es una experta reputada en el sector. Se trata de Diana Cárdenas, quien fue directora de financiamiento de salud en la administración de Alejandro Gaviria, viceministra en la administración de Juan Pablo Uribe y, luego, directora de la Adres.

Cárdenas es igualmente muy activa en X y, en un sentido y extenso mensaje, le respondió al presidente que “ los funcionarios que hemos trabajado en el Ministerio de Salud no sobredimensionamos la UPC. Usamos datos, consultamos expertos y contrastamos cálculos para cumplir con nuestro deber como servidores públicos"; y le pregunta si no le duelen los colombianos enfermos que hoy sufren por sus decisiones.

No, Presidente . @petrogustavo . Los funcionarios que hemos trabajado en el Ministerio de Salud no sobredimensionamos la UPC. Usamos datos, consultamos expertos y contrastamos cálculos para cumplir con nuestro deber como servidores públicos. La UPC y los presupuestos máximos… https://t.co/ox3CBPmfrD

“Hay un grupo de gente que, por muchos años, trabajó por hacer una labor realmente técnica, cumpliendo la Constitución, y aquí tenemos un presidente que le gusta calumniar porque sí, y además lo más inconsistente es que está, supuestamente, promoviendo un día cívico para que se apoye una reforma laboral, mientras persigue trabajadores”, lamenta e insiste: “A mí me ofende el maltrato laboral que le han hecho a la gente del Ministerio por pensar diferente”.

Cárdenas, quien ahora es una consultora en salud, explica que el trabajo para calcular la UPC no solo requiere conocimiento técnico, sino mística, pues es bastante dispendioso y demanda casi un año completo de recolección y análisis de información para estimar, mediante cálculos actuariales, cuál debe ser el ajuste del año que va a comenzar.

Precisa que la Corte Constitucional siempre ha dicho que la UPC es del ciudadano, el dinero que el Estado le asigna para que pueda tener y garantizar su acceso al derecho a la salud. “Por eso siempre, si uno lee en los autos, la Corte aboga, no por la plata, ni por las EPS, sino porque el Estado garantice ese derecho de sus ciudadanos, y esa es una interpretación bien distinta, que no han querido leer desde el Gobierno. La UPC es del ciudadano ”, enfatiza.

Esta experta insiste en que el cálculo de la UPC es extremadamente sensible y que equivocarse con él puede afectar mucho la condición de salud de la gente. “Por eso, decir que uno está vendido o que uno les regaló plata a las EPS, no solo es ofensivo, sino que evidencia que no han leído lo que al respecto ha dicho la Corte Constitucional”.