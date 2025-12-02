Firma colombiana de tecnología gana licitación para la compañía de aguas más importante de Chile

Con una inversión cercana a los 4 millones de dólares, una empresa colombiana, de consultoría tecnológica y especializada en Field Service (la administración de servicios en campo), se ganó una licitación internacional para liderar la migración de la operación de campo de Aguas Andinas, en Chile.

Se trata de la firma Colibrí IT que, con este proceso, alcanza un hito en su desarrollo empresarial, por la envergadura del proyecto. “La mayoría de los hogares chilenos reciben su servicio a través de Aguas Andinas, lo que la convierte en un actor crítico para el funcionamiento del país. Además, se encarga del tratamiento de aguas residuales, contribuyendo a minimizar el impacto ambiental y a proteger uno de los recursos más valiosos de Chile”, explica Camilo Prieto, Gerente Comercial de Colibrí IT.

Precisamente, Aguas Andinas es la compañía sanitaria más importante de Chile y la responsable de la distribución de agua potable en Santiago, su capital, y en varias zonas aledañas.

El contrato, que contempla aproximadamente 1,6 millones de dólares en suscripciones y 2,4 millones de dólares en servicios profesionales, y está proyectado para ejecutarse durante los próximos cuatro años, establece la migración de la operación de campo de Aguas Andinas hacia Salesforce Field Service.

Colibrí IT es una empresa de consultoría tecnológica especializada en servicios de campo (Field Service). “Cuando hablamos de Field Service, o servicio en campo, nos referimos al conjunto de trabajos que una empresa realiza fuera de sus oficinas: instalaciones, mantenimientos, reparaciones, inspecciones y todo tipo de tareas operativas que requieren presencia física en terreno. Es un trabajo que suele hacerse en la calle o directamente en las instalaciones del cliente, y que implica coordinar técnicos, herramientas, tiempos de viaje y prioridades. Gestionar todo esto de manera eficiente es clave para asegurar continuidad operativa y una buena experiencia del usuario final”, enfatiza Carlos Pino, socio cofundador y gerente de Tecnología de la Información y Operaciones de la firma.

La compañía colombiana ha desarrollado una práctica altamente especializada dentro del ecosistema Salesforce, con dedicación exclusiva a esta plataforma y un conocimiento profundo de sus capacidades para gestionar operaciones en terreno.

Salesforce Field Service es la solución que ofrecen para administrar el servicio en campo dentro del ecosistema de Salesforce. Está construida 100% en la nube y permite coordinar técnicos, planificar rutas, administrar inventario y gestionar miles de tareas en tiempo real.

La firma colombiana se impuso en una licitación pública internacional en la que manifestaron interés más de 28 oferentes, entre fabricantes de software y compañías consultoras, locales, regionales y multinacionales. Diez presentaron oferta formal, ocho cumplieron los requisitos y solo dos alcanzaron la calificación técnica.

“Nuestra trayectoria nos permitió presentar una propuesta técnica muy sólida, enfocada no solo en conservar y optimizar las funcionalidades que hoy requiere su operación en terreno, sino también en proyectar la evolución futura del sistema con una visión de largo plazo”, indica Prieto, Gerente Comercial de la firma. Agrega que, desde el punto de vista económico, presentaron tarifas altamente competitivas para el mercado, “lo que permitió ofrecer una relación costo-beneficio muy favorable. Esa combinación entre una propuesta técnica robusta y una oferta económica razonable fue determinante para que Aguas Andinas depositara su confianza en nosotros”.