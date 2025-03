JetSmart advierte fallas en la designación de espacios en los aeropuertos: “El número de rutas va a depender de la capacidad operativa que nos asignen”

Los retos y preocupaciones

Y explica que, en ciertas franjas horarias, por ejemplo, entre las 7 y 8 de la noche en El Dorado, JetSmart tiene apenas el 2% de los slots. “Prácticamente, no estamos. Entre las 7 y 8 de la mañana, similar, que son los horarios más demandados en Colombia. Asignar slots es asignar cuotas de mercado. No podemos poner más aviones, no podemos poner más vuelos. Entonces, la perspectiva, la veo súper positiva, porque el consumidor colombiano quiere viajar, quiere conectarse, quiere pagar menos, pero necesitamos una mejor asignación de la capacidad que consigue la competencia ”, asegura.

“Es el proyecto más ambicioso de aviación de Sudamérica por mucho. Y Colombia tiene que ser parte crucial de ese crecimiento”, dice, y señala que hoy tiene 17 rutas y puede llegar a 40, “aunque no tenemos dónde poner las aeronaves. No se puede seguir creciendo sin cambiar la forma en que se asigna la capacidad para que exista un mínimo de competencia y la gente pueda poder escoger entre tres líneas aéreas y no solo dos. Eso cambia enormemente el ánimo competitivo”.

También explicó la situación en materia de equipaje y por qué se incluye en la tarifa. “El 60% de la gente lleva equipaje y entre el 40 % y 45 % no lleva equipaje. Hay mercados que más de la mitad de pasajeros no llevan equipaje. ¿Por qué le tengo que cobrar el equipaje? Porque si me obligan a incluirlo, lo vamos a tener que cobrar, a todos, lo usen o no lo usen, porque el equipaje es muy caro de transportar, pesa mucho, por tanto consume combustible (y es una de las variables que más impacta en los costos), hay que cargarlo, subirlo y agarrarlo, alguien tiene que bajarlo, etiquetarlo, es costoso mover el equipaje, por eso hay que dejarle al cliente la libertad de escoger. El que quiera equipaje lo lleva y el que no, no. Porque si no lleva, ¿para qué se lo vamos a cobrar? Entonces, forzar esto solo causa que los precios suban”, dice Ortiz.