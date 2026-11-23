Una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene un enorme simbolismo en lo que ha sido por años el negocio asociado a los nombres de quienes fueron los narcotraficantes más grandes del país.

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“La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la negación del registro de la marca nominativa CARLOS ENRIQUE LEHDER RIVAS, solicitada para identificar servicios de entretenimiento, producción audiovisual, publicaciones, exposiciones y presentaciones, entre otros, de la Clase 41″, aseguró la entidad en un comunicado.

“La Delegatura consideró que el nombre solicitado como marca tiene una connotación histórica asociada al narcotráfico y al Cartel de Medellín, fenómeno que ocasionó profundas afectaciones a la sociedad colombiana. Si bien reconoció que el señor Carlos Enrique Lehder Rivas cumplió su condena y recuperó su libertad, concluyó que esta circunstancia no elimina el significado que su nombre conserva ante el público colombiano”, agregó.

La entidad detalló que la confirmación de la negación de la marca fue tomada en la Resolución N.° 92867 del pasado 20 de noviembre de 2026. La abogada de Lehder, Sondra Macollins, había interpuesto un recurso contra una decisión de primera instancia.

La SIC aseguró que, para negar ambas solicitudes, el argumento central es una norma de la Comunidad Andina que establece que no pueden registrarse como marcas los signos que “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

“Con esta decisión la SIC reafirma su compromiso con la protección del interés general y los valores de la sociedad colombiana, evitando que el registro de signos distintivos contribuya a exaltar figuras asociadas al narcotráfico y al crimen”, concluyó la entidad en el comunicado.

El regreso de Carlos Lehder

El antiguo capo del Cartel de Medellín regresó a Colombia hace unos meses. En 2025, le dio una entrevista al periodista Francisco Argüello, tras 38 años de prisión en los Estados Unidos, país al que fue extraditado cuando Pablo Escobar aún vivía.

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En esa conversación, Lehder habló de su vida en esas cárceles, donde casi no podía ver el sol. “Me trasladaron a varias prisiones; cada cinco años me movían de cárcel. En algunas tuve un poco de acceso al aire libre, pero en otras no. Logré sobrevivir esos 33 años, día a día, en cada prisión. Inicialmente, había recibido una sentencia de cadena perpetua más 135 años. Después, la rebajamos”, dijo.

El periodista Francisco Argüello se encontró con Carlos Lehder en un edificio ubicado en el norte de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA_ROTTA-SEMANA

“Pensé que moriría en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, lejos de mi familia, mis amigos, mi país. No fue fácil, eso sí lo puedo decir. Me costó bastante disciplina; casi que me convertí en mi propio psicólogo. El ejercicio beneficia mucho en la prisión. Soy muy aficionado a la lectura y a los ejercicios mentales: concentración en muchos aspectos para no deprimirme, porque la depresión es un gravísimo factor en el encierro”, dijo.

Agregó: “La cárcel no es un jardín de rosas. Por eso escribí el libro. Mi deseo es que un mínimo de colombianos cometan el error que yo cometí y no vayan a parar la mitad de su vida en una prisión. Le cuento, hubo momentos duros: el más duro para un colombiano es cuando lo montan en un avión y lo despachan para otro país. Es el primer hecho traumático, quedar desamparado. Y la familia queda huérfana en Colombia. Yo tengo cinco hijos; el menor tenía un año cuando me extraditaron. A mí me arrestaron en Colombia a las 7 de la mañana y el Gobierno ordenó mi extradición de inmediato. A las 10 de esa misma noche llegué a Estados Unidos. Todo ocurrió el mismo día”.