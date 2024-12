"Tenemos que aprender a vivir con la covid-19, pues las cifras y testimonios de nuestros comerciantes lo demuestran, ya no aguantamos más y necesitamos abrir de inmediato para salvar el tejido empresarial", aseguró Juan Esteban Orrego, presidente del gremio.

Y agregó que "mientras el comercio no pueda abrir puertas al público y mientras sigamos abriendo de manera intermitente con cuarentenas que son anunciadas de manera improvista, no podemos hablar de reactivación y, por el contrario, más empresas quebrarán, más desempleados tendremos en las calles, más fuerza tomará la informalidad que no cumple ningún protocolo de bioseguridad, y sin duda alguna más inseguridad viviremos”.

A pesar del crítico panorama, este lunes se presentó una luz al final del túnel, cuando la alcaldesa Claudia López anunció que le solicitará al Gobierno levantar la cuarentena por localidades que se mantiene en Bogotá.

Las medidas de confinamiento se levantarían desde este jueves e irían de la mano con la nueva hoja de ruta de cuidado, que presentará la mandataria esta semana. Según ha adelantado, la idea es reactivar más sectores empresariales e incluso algunos educativos.